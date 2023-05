Wunderschöne Schätzchen

Coesfeld

(vth). Beim 20. Oldtimer-Treffen rund um das Brauhaus gab es am 1. Mai tolle alte Autos zu sehen. Vom Opel Rekord bis zum VW 412 mit Boxermotor (80 PS) und Standheizung. Vom Alfa Spider bis zum Dodge – mit Sitzbezügen im Tigerfelllook. Vom Fiat 500 – auch liebevoll „Knutschkugel“ genannt – bis zum legendären VW Bus. „All you need is love“ stand auf einem Schild an der Scheibe – in Erinnerung an die Hippie-Zeit, in der der VW Bus sehr beliebt war. Der Andrang war groß. Hunderte Besucher freuten sich, die alten Schätzchen aus der Nähe bewundern zu können. Darunter auch alte Feuerwehrautos und Motorräder. Foto: vth