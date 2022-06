Wuppertaler Gärtner begießen das Grün

Seit Anfang April schmücken 22 mobile Stadtbäume in hölzernen Kübeln den Marktplatz und umliegende Straßen. Die meisten von ihnen haben mittlerweile schöne Baumkronen ausgebildet, „das reicht sogar schon für etwas Schatten für unsere Gäste“, merkt Jorge Silva, Inhaber des Eiscafés San Remo am Marktplatz, an. Die Frage nach dem ökologischen Aspekt stellt sich allerdings auch, wenn man das Treiben auf dem Marktplatz aufmerksam verfolgt. Zum Gießen der Bäume rückt regelmäßig eine Firma an – aus Wuppertal.

Vor dem Sanitätshaus Märtens an der Kleinen Viehstraße steht ein Pflanzkübel an einem abgesenkten Bordstein. Wie eine Mitarbeiterin berichtet, komme es regelmäßig zu Schwierigkeiten – etwa wenn Kunden im Rollstuhl das Geschäft ansteuern.

Diese Beobachtungen bestätigt die Stadt auf AZ-Anfrage. Dass die Verwaltung mit einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb aus dem Bergischen Land zusammenarbeitet, liege daran, dass die Bäume im Rahmen des „1000-Bäume-Programms“ des Landes bezogen worden seien. „Ziel war es, die Bäume zügig – also in diesem Frühjahr – aufzustellen. Deshalb haben wir auf die sogenannte ,Rahmenvertragsinitiative’ von NRW.Urban zurückgegriffen, in deren Rahmen sämtliche Leistungen durch NRW.Urban ausgeschrieben wurden. Dadurch mussten wir das Projekt nicht selbst ausschreiben, was eine Menge Zeit gespart hat“, erklärt Citymanagerin Nicole Bodem, die sich seinerzeit für die Anschaffung stark gemacht hat. Wäre man diesen Weg nicht gegangen, würden jetzt wohl noch keine mobilen Bäume in der Innenstadt stehen. Ist der weite Anfahrtsweg also der Preis dafür? „Den haben wir bei der Auftragsvergabe als Kriterium berücksichtigt, die Beauftragung eines Unternehmens mit einer kürzeren Anfahrt war in diesem Rahmen aber nicht möglich“, so Bodem.

Das Wuppertaler Unternehmen war es auch, das vor rund acht Wochen an den von der Stadt abgestimmten Stellen die Kübel aufstellte – unter anderem an der Kleinen Viehstraße. „Ein Behindertenparkplatz vor unserer Tür wird von zwei Bäumen eingerahmt. Manchmal ist es für die Kunden schwierig zu rangieren“, hat Tanja Jungbluth, Mitarbeiterin im Sanitätshaus Märtens, beobachtet. Die Resonanz zu den Bäumen falle gemischt aus; einige würden das Grün begrüßen, viele beschwerten sich aber auch darüber, dass durch die Kübel Parkplätze blockiert werden. Bei genauem Hinsehen fällt zudem auf, dass einer der Kübel an einem abgesenkten Bordstein platziert wurde. „Das ist für Rad- und Rollstuhlfahrer und für den Krankentransport nicht optimal“, merkt Jungbluth an. Vielleicht könne man diesen Kübel einen halben Meter verschieben, regt sie an. Und eine weitere Idee hat sie: „Ich fände es schön, wenn man die freie Fläche unter den Bäumen auch bepflanzt. Das sieht nicht nur schön aus, dann würde auch weniger Müll dort landen.“

Gleich drei Bäume wurden auf dem Lambertiplatz neben dem Ochsen aufgestellt – dort, wo unter anderem die Eisdiele San Remo beliefert wird. „Ich selbst komme mit meinem Auto daran vorbei, der Lieferant muss vor der Apotheke parken“, so Inhaber Jorge Silva. Zwar begrüßt er selbst die Begrünung, erwähnt aber auch, dass der Zugang zur Eisdiele vom Marktplatz aus „durch die Bänke und Bäume sehr zugebaut“ sei. | Kommentar