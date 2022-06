Zauberhafte Abenteuer mit Pippi

Schon das Bühnenbild macht gute Laune – das hübsch gemalte Dorf, die Villa Kunterbunt mit ihrem schiefen Schornstein, deren Farben im Sonnenschein strahlen und das Hinterteil vom Kleinen Onkel voller bunter Punkte in einer Laube – Sonderapplaus für das Bühnenbauteam um Harry Belau und Andreas Böker und Bühnenmaler Michael Swarski. Dann noch die fröhliche Erkennungsmelodie von Pippi Langstrumpf und im Premierenpublikum breitet sich wohlige Vorfreude auf das Erleben zauberhafter Abenteuer aus. Eine Vorfreude, die sich schnell in Begeisterung verwandelt, sprüht die Inszenierung von Victoria und Tilman Wohlleber doch vor Lebendigkeit, ständig ist etwas los, fröhliche Lieder und fantasievoll eingestreute flotte Choreografien bereichern die Handlung.

Alles wird getragen von einem spielfreudigen Ensemble, in dem kleine und große Darsteller zu einer Einheit verschmelzen. Ein echter Glückstreffer ist Sarah Renzel als Pippi Langstrumpf. Sie ist fast durchgängig auf der Bühne, hat Power ohne Ende und hält das souverän bis zum Happy Ende durch. Immer wieder gibt es auch traurige Momente, wenn Pippi an ihre Mutter im Himmel denkt oder Sehnsucht nach ihrem verschollenen Vater hat, aber ihr strahlender Optimismus rettet sie vor allen trüben Gedanken. Ihr ständiger Begleiter Herr Nilsson wird köstlich gespielt von Clementine Walfort, die ohne Worte mit sprechender Mimik ein echtes Äffchen ist und mit kleinem Schabernack am Rande immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Freunde findet Pippi in Tommy und Annika. Jakob Decking und Holly Baron gelingt es prima, auf der einen Seite die gut erzogenen Geschwister zu mimen und sich auf der anderen Seite von Pippis eigenwilligem Lebensstil faszinieren zu lassen.

Dann sind da noch die Erwachsenen, die ihre liebe Not mit dem frechen und in völliger Freiheit lebenden Mädchen haben. Da ist die sympathische Lehrerin (Daniela Vogel), die sanftmütig Lieder über Kinder singt, die lieb und artig sein sollen – ein völliger Kontrast zu Pippis buntem Chaos. Oder Frau Prysselius (klasse Anna Walfort) – völlig exaltiert versucht sie, nett zu sein, kann aber ihr harsches Temperament kaum verbergen. Ein herrliches Gespann sind auch die beiden Diebe Donner-Karlsson (Benedikt Gerdemann) und Blom (Titus Wies) – sie tänzeln vor freudiger Erregung auf fette Beute und unterdrücken mit innerlich geballter Faust ihre Wut. Super, wie Pippi sie schottisch tanzen lehrt.

Sehr souverän agiert der 12jährige Elias Vogel als Manager des wirklich mächtigen Magnus (André Bomkamp) – ein echter Kontrast. Und Lars Vogel sorgt in tollem Kostüm und mit sonorer Stimme für einen bombastischen Auftritt von Kapitän Langstrumpf.

Die schöne Wiederbegegnung mit vielen spannenden Abenteuern wie dem Jahrmarkt, der Schule mit lustigem Matrosentanz und „Plutimikation“, dem Kaffeeklatsch bei Familie Settergren oder Fangen spielen mit den Polizisten macht dieses Familienstück zu einem echten Hit.