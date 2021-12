Zehn Steine gegen das Vergessen

Wilhelmine Süßkind war die einzige, die zurückkehrte. Die jüdische Coesfelderin überlebte die Gräuel des Holocausts und starb mit fast 90 Jahren in ihrer Heimatstadt Coesfeld. Alle anderen vor 80 Jahren ins Rigaer Ghetto deportierten Coesfelder kamen nicht zurück. Seit gestern erinnern zehn Stolpersteine an zwei Standorten an zehn Schicksale jüdischer Opfer. Fast zwei jahre nach den ersten zehn Erinnerungssteinen in Coesfeld verlegte Gunter Demnig, Gründer der bundesweiten Initiative, die neuen Steine.

Die Initiative „Stolpersteine für Coesfeld“ um Claudia Haßkamp und Wolfgang Jung hatte in den Archiven recherchiert und dabei zahlreiche neue Erkenntnisse zu den Biografien zutage gefördert. So auch, dass Gustav Cohen und Benno Süßkind, die beiden Ehemänner von Wilhelmine Süßkind (geborene David, verwitwete Cohen) sich kannten. An sie erinnern nun drei Steine an der Bahnhofstraße. Dort hatte Wilhelmine Süßkind mit ihrem ersten Ehemann Gustav Cohen im Haus von Anna und Gustav Meyer zur Miete gewohnt, bevor sie ins „Judenhaus“ an der Kupferstraße ziehen mussten und schließlich deportiert wurden.

In Libau sei Gustav vermutlich an Typhus gestorben, so Claudia Haßkamp. Von da an begann der gemeinsame Weg von Wilhelmine und Benno Süßkind. Sie wurden mit dem Schiff nach Hamburg in ein Gestapo-Gefängnis gebracht. Von dort ging es auf den 80-Kilometer-Todesmarsch ins SS-Arbeitslager nach Kiel. Durch eine überraschende Rettungsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes konnten sie freigekauft werden, heirateten und kehrten in Wilhelmines Heimatstadt Coesfeld zurück. Schülerinnen der Freiherr-vom-Stein-Realschule lasen Teile der Biografien vor. Anneliese Beckmann, Enkelin der damaligen Vermieter in der Bahnhofstraße 104, erzählte von den Erinnerungen ihrer Mutter an die damalige Zeit. Später lernte Beckmann Wilhelmine Süßkind kennen und hielt Kontakt. Auch deren Nichte Ronit Polak-Cohen aus Dortmund war zur Zeremonie angereist.

Sieben Gedenksteine liegen am Wiedauer Weg. Sie erinnern an die Familien Freund und Cohen, die ebenfalls aus Coesfeld deportiert wurden. Claudia Haßkamp und Wolfgang Jung stellten die Biografien hinter den Stolpersteinen vor. So wie den unfassbaren Leidensweg von Albert Cohen, der mehrere Konzentrationslager durchlief und an grausamen medizinischen Experimenten in Dachau starb. Von ihm existiert nur noch ein Foto in Sträflingskleidung aus dem Konzentrationslager.

Karl Heinz Freund war gerade sieben Jahre alt, als er mit seinen Eltern deportiert wurde. Alle drei starben vermutlich im Rigaer Ghetto. Eine Schule durfte Karl Heinz nie besuchen. Umso bewegender, dass nun zwei Grundschulklassen der Martin-Luther-Schule seine Patenschaft übernahmen. Die 41 Viertklässler hatten sich im Unterricht mit seiner Geschichte auseinandergesetzt und Briefe an den kleinen Karl Heinz geschrieben. Die legte Grundschülerin Milla symbolisch auf den Stolpersteinen ab.