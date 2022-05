Zeitlos und mitreißend

Im Alter liegen sie ein Stück auseinander, denn noch hat Tina Turner die 101 Jahre nicht erreicht, sondern nur „zarte“ 82. Trotzdem haben die Rockröhre und der Sportverein DJK Eintracht einiges gemeinsam: Sie sind unterhaltsamer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, irgendwie zeitlos, vor allem aber mitreißend – und deshalb die perfekte Kombination für das große Jubiläum. „Wir wollen dafür sorgen, dass alle Besucher und Vereinsmitglieder einen Abend in ausgelassener Feierstimmung verbringen können“, kündigt Uwe Dickmanns an. Deshalb soll der Auftritt der „Tina Turner Tribute Show“ am Samstag (17. 9.) in der Bürgerhalle der Höhepunkt des Vereinsgeburtstages werden.

Okay, es ist nicht „die“ originale Tina, die da mit ihren Musikern auf der Bühne einheizen wird. Aber „Tina T.“ gelten als die Nummer eins unter den Cover-Bands. „Sehr professionell“, weiß Dickmanns. „Die Sängerin kommt dem Original sehr nahe.“ Eingebettet wird der Auftritt in ein Programm, in dem ausschließlich die Musik und die Stimmung im Vordergrund stehen sollen. Denn den Auftakt bestreitet die „Lonley Hearts Club Band“, und nach dem Bühnenprogramm wird DJ Oli durch die After-Show-Party führen. Auf Reden und Grußworte, eben alles, was sonst ein Vereinsjubiläum prägt, soll bewusst verzichtet werden. „Wir wollen einfach mit möglichst vielen Menschen einen stimmungsvollen Abend erleben“, sagt DJK-Vorstandssprecher Ludger Kleinschnitker.

Diese Großveranstaltung wird der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten, die eigentlich schon 2021 über die Bühne gehen sollten, aber durch die Corona-Pandemie ausgebremst wurden. „Unseren geplanten Neujahrsempfang mussten wir sogar zwei Mal absagen“, bedauert Kleinschnitker. Alles lasse sich nicht nachholen, deshalb konzentriere sich die DJK Eintracht nun zum verspäteten 101-Jährigen auf drei wesentliche Bestandteile – die „Tina Turner Tribute Show“, die Herausgabe der Festschrift und eine Messe auf dem Sportplatz.

Die offizielle Präsentation der Festschrift, die als hochwertiges Buch gestaltet ist, erfolgt am kommenden Montag (30. 5.) im Anschluss an die Delegiertenversammlung. Sie wird dann ab Dienstag (31. 5.) in der DJK-Geschäftsstelle (Reiningmühle) sowie bei Vereinsveranstaltungen in einer Auflage von 750 Stück zum Preis von 7,50 Euro erhältlich sein. „Die Festschrift soll ein lebhaftes Bild unseres Vereins vermitteln, und das ist sehr gut gelungen“, freut sich Uwe Dickmanns auf die Herausgabe.

Weil sich die DJK nach wie vor eng mit der Kirche verbunden sieht, wird es am Samstag (3. 9.) um 17 Uhr auf dem Kunstrasen an der Reiningstraße eine Messe geben, zu der Bischof Felix Genn seine Zusage gegeben hat. „In diesem Rahmen werden wir vor dem gemütlichen Ausklang auch einige verdiente Mitglieder ehren“, verweist Ludger Kleinschnitker darauf, dass ein wichtiger Programmpunkt des abgesagten Neujahrsempfangs in diesem feierlichen Rahmen nachgeholt wird. Zwei Wochen später soll es dann in der Bürgerhalle weniger besinnlich zugehen, sondern rockig, vielleicht auch wild, vor allem aber ausgelassen und stimmungsvoll – denn zum alten Eisen gehört die DJK Eintracht mit ihren 101 Jahren gewiss nicht, im Gegenteil. 7 Karten für den Abend rund um die „Tina Turner Tribute Show“ am Samstag (17. 9.) ab 19 Uhr sind im Vorverkauf über die Homepage www.djk-coesfeld.de oder über den QR-Code auf den ausgehängten Plakaten erhältlich. Alle Interessenten sind eingeladen, auch Nichtmitglieder.