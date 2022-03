Zeitreise durch die Stadtgeschichte

Pünktlich zum 825. Stadtgeburtstag am heutigen Samstag startet eine Postkarten-Ausstellung, zum Großteil bestehend aus Leifelds Leihgaben, im Stadtmuseum. Sie zeigt über 250 Motive aus Coesfeld und Lette – und den Wandel der Zeit in der Stadt. „Wir wollen nach vorne gucken, aber auch nach hinten“, sagt Bürgermeisterin Eliza Diekmann. „Hier kann man in Bilder und Orte eintauchen und schauen, wie sich Coesfeld entwickelt hat.“ Eines sei jedoch immer gleich geblieben: der Stolz der Bürger auf ihre Stadt.

Auf rund 1800 Ansichtskarten ist Günter Leifelds Sammlung inzwischen angewachsen. Entsprechend schwer fiel die Auswahl. „Ich habe selbst überlegt, was ich ausstellen würde – und schnell aufgegeben“, sagt Leifeld. Da kam das Museums-Team in Kooperation mit dem Stadtarchiv ins Spiel. Stadtarchivar Norbert Damberg und Museumsleiterin Kristina Sievers-Fleer sichteten die Motive und ordneten sie an, mal thematisch, mal geografisch. Papierrestauratorin Eva Hergesell sorgte für die Präsentation und schonende Behandlung der Ausstellungsstücke. „Sie haben das gut gelöst“, lobt Leifeld die Beteiligten.

Der Rundgang startet im Herzen der Stadt, am Marktplatz, und zeigt, wie dieser sich im Laufe der Zeit verändert hat – nicht nur architektonisch. Sind auf den ältesten Motiven vom Beginn des 20. Jahrhunderts noch Pferdekutschen zu sehen, wichen diese langsam dem motorisierten Verkehr. Erste Marktbeschicker kamen mit Lkw. Später wurde der Marktplatz zum Pkw-Parkplatz. Nun gehört er wieder den Fußgängern. Anschließend geht es auf einen Streifzug durch die Stadt, mit vielen bekannten, aber auch einigen längst vergessenen Orten.

Günter Leifeld weiß zu jedem Motiv eine Geschichte zu erzählen, erklärt wie Coesfelds erste Ampel und gasbetriebene Straßenlaternen funktionierten. Begonnen hatte seine Sammel-Leidenschaft, als er in den 70er Jahren sechs Ansichtskarten aus Coesfeld im Schreibtisch seines verstorbenen Vaters fand. Danach ging er aktiv auf die Suche, inserierte in Fachzeitschriften, kontaktierte Händler, besuchte Tauschbörsen und stöberte auf Trödelmärkten. „Wenn ich eine Karte von Schloss Varlar mit zwei Enten drauf hatte und noch ein Motiv mit drei Enten entdeckt habe, dann habe ich es gekauft.“ Mit der Zeit habe er auch begonnen, sich für die persönlichen Geschichten hinter den Karten zu interessieren. Auch manche Kuriosität gehört zu seinem Fundus. Eines seiner Lieblingsmotive aus dem Jahr 1905 zeigt ein fliegendes Bierfass. „So sind die Coesfelder früher von der Kneipe nach Hause geflogen“, scherzt er.