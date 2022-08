Zeitschenkende im Dauereinsatz

Gebrauchte Kleidung, Hausrat, Stofftiere, Kinderwagen und vieles mehr gibt es in Hülle und Fülle in den Räumen der ehemaligen Martin-Luther-Schule. Die Flüchtlingsinitiative (FI), die diese Räume von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen hat, hat die Sachen dort deponiert.

Aus den Nähten platzt das Spendendepot der Flüchtlingsinitiative Coesfeld in der ehemaligen Martin-Luther-Schule am Köbbinghof. Daher gibt es jetzt einen Annahme-Stopp.

Dabei handelt es sich um Sachspenden für geflüchtete Menschen in Coesfeld. „Das Depot ist voll“, sagt Norbert Lütkenhaus. Das sei auch der Grund dafür, dass die FI aktuell keine weiteren Spenden entgegennehmen könne.

„Wir sind unendlich dankbar und glücklich über diese Spenden“, betont er ausdrücklich und fügt hinzu. „Dass wir das ehemalige Schulgebäude nutzen dürfen, ist ein Segen.“

Bis das Depot wieder aufnahmefähig ist, wird es vermutlich gar nicht so lange dauern. Denn die Stadt schickt kontinuierlich Listen mit Neuzuweisungen von Geflüchteten. Aktuell gebe es zehn bis 15 Neuzugänge pro Woche.

Ehrenamtliche Helfer sortieren die Spenden. Gut erhaltene und saubere Kleidung wird nach Konfektionsgrößen sortiert, an Kleiderstangen gehängt oder zusammengefaltet im Regal aufgeschichtet. Bis alles an seinem Platze ist, sind viel Aufwand und Logistik nötig.

Das Team packt oft sehr spontan sogenannte Starterpakete. In einem Umzugskarton erhält jeder Geflüchtete Bettwäsche, Ess- und Kochgeschirr, Handtücher und alles, was er braucht, um in eine Flüchtlingsunterkunft einziehen zu können. Manchmal ist auch eine Tischleuchte dabei. Alles was nicht vorrätig sei, werde von Spendengeldern eingekauft: zum Beispiel Bettwäsche und Handtücher. „Wir bemühen uns, dass wir beim Geschirr zum Beispiel alle Teile eines Services gemeinsam herausgeben, denn wir wollen den Geflüchteten auch einen schön gedeckten Tisch ermöglichen. Das hat etwas mit Würde zu tun“, betont Gabriele von dem Borne. Sie investiert gemeinsam mit anderen „Zeitschenkenden“, wie sich die Ehrenamtlichen selber nennen, oft sehr viel Zeit und Energie in die Arbeit. „Aber ich mache das gerne“, sagt sie und weist auf den Aufdruck auf ihrem T-Shirt hin. „L’amour emporte“ („Die Liebe siegt“) ist darauf zu lesen. Es komme viel Dankbarkeit vonseiten der Geflüchteten zurück. Das sei ihr Antriebsfaktor.

Die Kleiderkammer ist freitags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Dann herrscht stets Hochbetrieb. Alle Geflüchteten können dann nach Absprache etwas aus dem Depot mitnehmen. Besonders gefragt sei die Sportkleidung. Durch eine Spendenaktion der SG Coesfeld 06 habe es einen großen Vorrat an Trikots, Sporthosen und -jacken gegeben. „Diese Kleidung ist sehr gefragt, weil etliche Geflüchtete inzwischen auch im Verein Sport treiben“, sagt Gabriele von dem Borne.

Alle Sachen werden kostenlos herausgegeben – bis auf Fahrräder, die zum Teil sehr hochwertig seien. „Hierbei nehmen wir einen Anerkennungsobulus, damit die neuen Besitzer sorgsam mit der Spende umgehen.“

Sobald wieder Platz im Depot ist, wird die FI die Bevölkerung wieder dazu aufrufen, die Geflüchteten mit Spenden zu unterstützen.