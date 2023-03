Zertifizierter Karosserie- Betrieb für Tesla-Autos

Coesfeld. Es ist ein ganz besonderer Schritt in der Unternehmensgeschichte. „Wir mussten recht hohe Anforderungen erfüllen und ein Bewerbungsverfahren durchlaufen“, blickt Christopher Schwietzke, Geschäftsführer der Resing GmbH & Co. KG, zurück.

Doch nun ist es geschafft: Resing trägt ab sofort das Prädikat „Approved Body Shop“ für die Marke Tesla - frei übersetzt „Zertifizierter Karosserie-Betrieb“.

Das Unternehmen aus dem Dreischkamp ist somit dazu berechtigt, Lack- und Unfallschäden jeglicher Art an Tesla-Fahrzeugen zu reparieren.

Hierzu waren innerbetrieblich größere Investitionen notwendig. „Wir haben eine neue Richtbank bekommen und in spezielles Werkzeug für Tesla-Wagen investiert“, beschreibt Geschäftsführer Rolf Resing.

Auch die Mitarbeiter mussten in speziellen Präsenz- und Online-Lehrgängen für die Arbeit an den modernen Elektroflitzern qualifiziert werden. „Wir sind sehr froh, dass unsere Mitarbeiter da so gut mitgezogen haben“, sagt Schwietzke.

Mehr unter: www.r-resing.de