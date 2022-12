Zu Silvester droht Klinik-Überlastung

Zum ersten Mal seit drei Jahren werden zu Silvester wieder Feuerwerkskörper verkauft. In den beiden vergangenen Jahren galt ein Verkaufsverbot, um eine Überlastung der Kliniken zu vermeiden. Doch trotz weitgehender Ruhe an der Corona-Front kann dort auch in diesem Jahr von Entspannung keine Rede sein.

Immer wieder führen Feuerwerkskörper zu Verletzungen. In Zeiten des Verkaufsverbots gingen diese bundesweit um zwei Drittel zurück. So ist in diesem Jahr wieder mit einem Anstieg zu rechnen.

Denn zu den chronischen Personalsorgen kommt dort auch noch die aktuelle Krankheitswelle. „In den Christophorus Kliniken fehlen ebenso wie in anderen Krankenhäusern zahlreiche Mitarbeitende aus Krankheitsgründen“, sagt Dr. Jan Deitmer, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken Coesfeld-Dülmen-Nottuln. Sie seien von verschiedenen Infektionskrankheiten betroffen, vor allem von Grippe- und Erkältungskrankheiten sowie zu einem moderaten Anteil von Corona-Infektionen.

„Somit ist die Personalsituation auf den Stationen sehr angespannt und wir verschieben aktuell vereinzelt geplante Eingriffe, bei denen es medizinisch möglich ist“, so Deitmer.

Ob es da hilfreich ist, wenn Betrunkene wieder mit Feuerwerk hantieren? Immer wieder enden solche Fälle in der Notaufnahme. „Durch Böller oder Raketen kommt es oftmals zu leichten Verbrennungen, meist an der Hand“, so Deitmer. „Es kommen leider auch immer wieder schwere Verbrennungen vor.“ Diese Patienten würden jedoch meist direkt zu speziellen Kliniken gefahren, so Deitmer. Und tatsächlich war der Effekt des Verkaufsverbots spürbar. So ging die Zahl der Fälle von Menschen, die durch Feuerwerks verletzt wurden, laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft bundesweit um zwei Drittel zurück. „In der Zentralen Aufnahme wurden in den vergangenen Jahren durch das Verkaufsverbot an Silvester etwas weniger Patient:innen behandelt im Vergleich zu früheren Silvester-Abenden, jedoch immer noch mehr als an normalen Wochenenden“, schränkt Deitmer ein.

Das dürfte auch daran liegen, dass Böller längst nicht die häufigste Verletzungsursache an Silvester sind. „Die häufigsten Verletzungen resultieren Silvester aus Stürzen“, so der Geschäftsführer. „Unser Team dort behandelt daher sehr häufig Prellungen und Stauchungen.“ Ebenso wie Schnittverletzungen entstünden diese „oftmals alkoholisiert.“

An der immer wieder aufkommenden Debatte über ein Böllerverbot will sich der Geschäftsführer nicht beteiligen, ruft aber dazu auf, „dass aktuell in der angespannten Lage mit Corona und vielen Infektionskrankheiten möglichst alle Risiken gemieden werden sollten, um die (Intensiv-) Stationen nicht noch mehr zu belasten.“ Dabei sei die Silversnacht natürlich nur ein einzelnes Ereignis und somit nur ein kleiner Teil vieler nötiger Maßnahmen, um die Belastung nicht noch zu vergrößern. Aber dafür immerhin einer, zu dem jeder und jede Einzelne beitragen kann.