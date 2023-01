„Zufrieden mit sich und seinem Gott“

Unzählige Male ist er in Rom gewesen, hat drei Päpste persönlich kennengelernt und pflegte in den letzten Jahrzehnten einen engen und freundschaftlichen Austausch mit dem Vatikan. Wenn man Dr. Hans-Hermann Westermann nach Papst Benedikt XVI. fragt, fließen jede Menge Erinnerungen. „Papst Benedikt ist einer der größten Kirchenlehrer der Zeitgeschichte gewesen, der klügste Wissenschaftler auf dem Stuhl Petri“, verleiht der ehemalige Leiter der Volkshochschule seiner tiefen Bewunderung Ausdruck. Mit 95 Jahren ist Joseph Ratzinger, so sein bürgerlicher Name, nun an Silvester gestorben.

Sowohl durch zahlreiche Studienreisen über die VHS, deren Leiter er über 30 Jahre war, als auch durch private Reisen und Freundschaften in den Vatikan hat Dr. Hans-Hermann Westermann viele Male mit Kardinal Joseph Ratzinger, und später Papst Benedikt, gesprochen und ihn kennenlernen dürfen. Hier trifft er Papst Benedikt 2005 in Castell Gandolfo.

Dr. Westermann und Papst Benedikt kannten sich, haben viele Male miteinander gesprochen. „Meine Frau und ich sind mit Kardinal Cordes befreundet und wurden von ihm immer mal wieder zu Festen im Vatikan eingeladen. So haben wir Kardinal Ratzinger kennengelernt.“ Dieser sei grenzenlos bescheiden gewesen, habe sich sehr zurückgenommen, ein Mann des Buches und der Wissenschaft. Er habe eine umfangreiche Bibliothek zur Theologie und Kirche hinterlassen.

„Papst Johannes Paul ging auf die Menschen zu, mit viel Wärme und Herzlichkeit. Das konnte und wollte Papst Benedikt nicht. Er hat nie jemanden geduzt. Er war den Menschen zugewandt, aber zurückhaltend und still. Dennoch strahlte er ein unheimliches Charisma aus“, erinnert sich Dr. Westermann. „Er besaß eine konzentrierte und strukturierte Sprache, hat druckreif gesprochen. Das hat die Leute fasziniert, es war ein wahres Wortkonzert.“

Besonders in Erinnerung geblieben ist dem 77-Jährigen zum Beispiel ein Besuch mit einer 50-köpfigen Coesfelder Reisegruppe in Rom. „Kardinal Ratzinger hatte dort immer donnerstags um 7 Uhr eine Messe gefeiert. Ich habe seinen Sekretär angerufen und gefragt, ob wir an der nächsten Messe teilnehmen können. Alle sind mitgekommen und wir wurden sogar persönlich vom Kardinal begrüßt.“ Eine Ehre sei es für Dr. Westermann auch gewesen, als er an seinem 60. Geburtstag zu einer Privataudienz in der Sommerresidenz des Papstes eingeladen wurde.

Joseph Ratzinger habe seine eigene Vorstellung der Kirche gehabt, die zum Beispiel auch nicht deckungsgleich mit der von Papst Franziskus gewesen sei. „Als er dann als erster Papst seit fast 800 Jahren zurückgetreten ist, hat das viele erschüttert. Die letzten zehn Jahre lebte er zurückgezogen und bescheiden in einem Kloster im Schatten der Peterskuppel.“ Sein Tod kam nicht ganz überraschend für Dr. Westermann. „Noch im vergangenen Jahr habe ich mit seinem Sekretär Georg Gänswein gesprochen. Er sagte mir, dass der Papst nicht mehr gut laufen und sprechen könne. Seine Stimme sei brüchig.“ Er denke, Papst Benedikt habe ein versöhnliches Ende gefunden. „Er war mit sich und seinem Gott zufrieden. Die tiefe Gläubigkeit gepaart mit seiner Heimatliebe zu Bayern, das hat ihm sehr geholfen.“

Persönlichen Abschied wird Dr. Westermann nicht mehr nehmen. „Ich war Anfang des vergangenen Monats zum letzten Mal in Rom, die Gesundheit macht es beschwerlich. Mein römisches Kapitel habe ich im Dezember abgeschlossen." Genau wie Papst Benedikt.