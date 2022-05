Zum Jubiläum „kein bisschen leise“

Mit Pauken und Trompeten feiert die Musikschule endlich ihr 50-jähriges Jubiläum. Endlich – weil das große Fest eigentlich schon 2021 stattfinden sollte, wegen Corona aber nicht möglich war. „Das holen wir jetzt nach“, sagt Dozentin Jutta Wenzlaff, bei der Musikschule auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Schließlich gilt unser Jubiläumsmotto immer noch“, schmunzelt sie, „wenn auch ein bisschen abgewandelt: ,51 Jahre und kein bisschen leise’.“ Und weil die Pandemie in den vergangenen Jahren auch den üblichen Tag der offenen Tür unmöglich gemacht hatte, wird er nun am Sonntag (22. 5.) gleich mitveranstaltet.

Jutta Wenzlaff (l.) zeigt das Plakat für den Tag der offenen Tür an der Musikschule, Anna Schulte Osthoff eine ihrer Zeichnungen mit dem Titel „Das Pauküken“ und der Pauke als Eierbecher.

Den Auftakt macht aber das große Fest-Konzert im Konzert Theater. Das Blechbläser-Ensemble unter der Leitung von Simon Lücke eröffnet das Programm mit festlichen Klängen von Musikschulleiter Bernd Mertens. Unter Mertens’ Dirigat spielt dann das Sinfonieorchester Johann Strauß, bevor Sängerin und Gesangslehrerin Barbara Adams-Heidbrink „Memory“ aus dem Musical „Cats“ aufführt. Dann folgt ein Grußwort von Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Ensembles aus den verschiedenen Fachbereichen treten auf, bis „Music“ von John Miles zum Ausklang Musiker mit einem wilden Instrumentenmix auf die Bühne lockt. „Eine wahnsinnige Besetzung, aber es klingt toll“, macht Jutta Wenzlaff Lust aufs Zuhören.

Im Foyer lockt anschließend ein Musik-Marktplatz zum Bummeln. „Jeder Fachbereich präsentiert sich an einem Stand und Kollegiumsmitglieder erteilen Auskunft über das jeweilige Instrument und das Angebot der Musikschule“, sagt Wenzlaff. Das Ausprobieren der Instrumente, an früheren Tagen der offenen Tür sehr beliebt, ist wegen der Pandemie aus hygienischen Gründen noch nicht möglich. Aber es werden zwei Bühnen aufgebaut, auf denen sich die Fachbereiche musikalisch vorstellen. Auch ein kurzer Blick in die Unterrichtsräume im WBK soll möglich sein. Auf der Terrasse wird es unterdessen ein Kuchen-Buffet geben, dessen Erlös für die Ukraine-Hilfe bestimmt ist.

Am späten Nachmittag öffnet die „bandclinic“, will heißen die Musikschulband Intenso und weitere Musiker und Sänger, die in anderen Bands und im Band-Umfeld zusammenspielen, treten im Orchestersaal der Musikschule auf – Ende offen. Eröffnet wird die „bandclinic“ mit einer Komposition von Klavierlehrer Alexander Sternemann für Rockband und klassisches Klavier.

Den ganzen Tag über sind im Musikschul-Flur im WBK Zeichnungen ausgestellt, die auf ganz besondere Weise Hören und Sehen verbinden. Die Coesfelderin und langjährige Musikschülerin Anna Schulte-Osthoff zeigt ihre „Instrumentiere“ – rund 30 Zeichnungen, die für fast jedes Instrument im Orchester ein tierisch gutes Abbild zeigen. Die Drucke, die inzwischen als Buch erschienen sind, bleiben mehrere Monate hängen und sind käuflich zu erwerben. Eröffnet wird die Ausstellung bereits am Sonntag (15. 5.) um 11 Uhr – nicht mit Pauken und Trompeten, sondern in kleinem Rahmen.