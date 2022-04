Zum Start schon 15 Notinseln

Michael Werner freut sich. „Ich habe selbst zwei kleine Kinder und es beruhigt mich zu wissen, dass sie künftig im Notfall schnell Ansprechpartner finden, an die sich wenden können.“ Werner ist Vorsitzender des Jugendamtselternbeirats, der den Anstoß zu dem Projekt Notinsel gegeben hat, das am Donnerstag offiziell an den Start ging. „Rund 15 Notinseln gibt es im Stadtgebiet zum Auftakt, aber wir haben viele weitere Geschäftsleute angesprochen und rechnen mit noch mehr Teilnehmern“, sagt Ulrike Wißmann, Leiterin der Familienbildungsstätte/Mehrgenerationenhaus, das in Sachen Notinsel Partner des städtischen Jugendamtes ist. Für finanzielle Unterstützung sorgt die Bürgerstiftung.

Neues Projekt bietet Kindern an vielen Punkten in der Stadt schnelle Hilfe bei kleinen und großen Problemen

Mit dem Notinsel-Logo am Schaufenster – am besten auf Augenhöhe der Kinder – signalisieren die teilnehmenden Geschäftsleute, dass sie ein offenes Ohr haben für die kleinen und großen Probleme der Kinder. Die Art der Hilfe kann bei einer Kleinigkeit wie einem Pflaster oder der Suche nach der verlorenen Mama beginnen und über die Möglichkeit zu einem Telefonat mit den Eltern bis hin zur Intervention bei Übergriffen oder Gewalterfahrung reichen. Sogar wenn Kinder nicht nach Hause möchten, können die Ansprechpartner in den Notinseln helfen, indem sie Kontakt zu Schule, Kita oder Jugendamt aufnehmen. Wer sein Geschäft als Notinsel anbieten möchte, muss sich bei der FBS melden und ganz offiziell eine Selbstverpflichtung unterschreiben.

„In unserem Team war sofort klar, dass wir bei dem Projekt mitmachen wollen“, sagt Tobias Terwey, Inhaber der Genießerei und einer der ersten, der sein Geschäft zur Notinsel macht. „Eigentlich ist Hilfe für Kinder doch eine Selbstverständlichkeit, die mit dem Notinsel-Logo nur besonders sichtbar gemacht wird.“

„Ich finde es toll, dass die Stadtgesellschaft auf diese Weise Verantwortung übernimmt“, lobt Bürgermeisterin Eliza Diekmann die Initiative der Eltern und das Engagement der Geschäftsleute. „Wir wollen in unserer Stadt eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, in der sich alle Menschen sicher fühlen. Dabei brauchen wir gerade auch für Kinder entsprechende Angebote.“ Durch das Notinsel-Logo werde Kindern „auf Augenhöhe“ deutlich gemacht, wo sie sich anvertrauen könnten, „wenn sie in irgendeiner Situation spüren, dass etwas falsch ist.“ Mechthild Henke (FBS/Mehrgenerationenhaus) formuliert aus Sicht der Kinder, die das Signal bekämen: „Da darf ich hingehen.“

Nicht nur in der Innenstadt, sondern vor allem auch auf den Schulwegen der Kinder sollen die Notinseln liegen, so Henke. „Auch Lette beziehen wir mit ein.“

Zukünftig werden alle ersten Jahrgänge der Grundschulen über das Projekt Notinsel informiert, das eine bundesweite Initiative der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel (Karlsruhe) ist.

7 Wer eine Notinsel anbieten möchte, melde sich bei der FBS unter Tel. 9492-77 (Mechtild Henke); weitere Kontakte: Barbara Jünemann (Stadt Coesfeld), Tel. 0176-34579525; Jugendamt, Tel. 939-2324