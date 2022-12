Zusammen gegen Wohnungslosigkeit

Das ist eine Geschichte, die Mut macht. „Seit 2015 lebt die sechsköpfige Familie aus dem Iran in Deutschland, aber immer nur in Flüchtlingsunterkünften“, berichtet Fabian Pollmann. Jetzt konnte der Sozialpädagoge im Rahmen des Projekts „Endlich ein Zuhause!“ der Alexianer IBP bei der Vermittlung der ersten eigenen Wohnung helfen. „Der Vermieter wollte Sicherheit haben. Jetzt haben wir gerade den Mietvertrag unterschrieben“, freut er sich. Seit zwei Monaten gibt es in Coesfeld das Beratungsangebot für Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. „Es ist eine offene Sprechstunde, donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Raum 008 im Rathaus“, so Fabian Pollmann, der das Projekt mit Sozialpädagogin Sina Borowski leitet.

„Es gab seit dem Start schon einige Kontakte, größtenteils aber mit Menschen, die bereits wohnungslos sind. Wir schauen uns die individuelle Situation genau an. So können wir die Hilfen gezielt anpassen“, erklärt Fabian Pollmann. „Wir fragen bei den Vermietern, für die wir übrigens auch Ansprechpartner sind, zum Beispiel nach dem Grund der Kündigung. Vielleicht kann man es ja rückgängig machen.“ Ebenso seien sie in Kontakt mit verschiedenen Sozialbehörden, um Hilfen zu vernetzen, zum Beispiel bei Mietrückständen. „Oder wir vermitteln ins Ambulant Betreute Wohnen.“ Mit der reinen Wohnungsvermittlung sei es aber meist nicht getan. „Die wenigsten Personen sind vom strukturellen Wohnungsmangel betroffen, auch wenn die Kündigungen durch Eigenbedarf immer mehr zunehmen. Es gibt vielmehr noch andere Problemlagen.“ Da würden sie einen Schritt weiter denken, zum Beispiel auch die Vermittlung in den Arbeitsmarkt in den Blick nehmen.

„Manchmal melden sich auch Nachbarn oder Geschwister bei uns, weil die Betroffenen sich selbst nicht trauen. Manchen fällt es schwer Hilfe anzunehmen, die sie vielleicht auch schon vor einigen Jahren gebraucht hätten. Aber die Betroffenen müssen sich schon aus eigenem Antrieb bei uns melden“, verdeutlicht Fabian Pollmann. Dabei schauen sie dann nicht nur auf deren Probleme, sondern auch auf ihre Fähigkeiten. „Die gilt es zu nutzen und zu stärken.“ Präventive Maßnahmen seien ebenfalls stark im Fokus. „Wir überlegen zusammen, was wir tun können, damit es nicht erst zur Wohnungslosigkeit kommt.“

Dass der Wohn- und Lebensraum nicht in den eigenen vier Wänden aufhört, unterstreicht Susanne Tamm vom Quartiersprojekt „Begegnung im Zentrum. Zusammen im Quartier“ der Alexianer IBP und der Liebfrauenschule. Auch hier findet eine Vernetzung mit „Endlich ein Zuhause!“ statt. „Die Stadt selbst muss auch Wohnraum sein, man muss sich hier wohl fühlen. Wir sind eine offene Anlaufstelle im Onkel Alex und auch bei uns sind die Anfragen zu Wohnraummangel und Lebensunterhalt in den letzten Wochen deutlich gestiegen. In unserer Quartiersbörse suchen viele nach Wohnungen, nicht zuletzt auch solchen, die gewisse Anforderungen erfüllen müssen, zum Beispiel, wenn ein Kind mit Behinderung in der Familie lebt.“ Aber auch in der Jugend sei das Wohnen ein Thema. „Einmal in der Woche unterrichten wir in der Liebfrauenschule. Da merken wir, dass viele gar nicht mehr den Wunsch haben auszuziehen und suchen sich eine Arbeit in der Nähe des Elternhauses. Sie fragen sich, ob sie sich Essen und Wohnen gerade überhaupt leisten können“, verdeutlicht Susanne Tamm das Ausmaß der Problematik. Wohl ein Grund, warum beide Projekte bereits weitere Förderzusagen für die Zukunft erhalten haben.