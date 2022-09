Zuwachs für „Konferenz der Elemente“?

coesfeld

Nein, Künstler Jürgen Goertz hätte nichts dagegen, wenn das Wasser im Brunnen seiner „Konferenz der Elemente“ auf dem Marktplatz künftig mit einer Filteranlage gereinigt würde, wie es die CDU-Fraktion mit Blick auf die Gesundheit der vor allem im Sommer zahlreich dort planschenden Kinder vorgeschlagen hat. Zwar thematisiert das Kunstwerk, wie mies der Mensch mit den natürlichen Ressourcen, zum Beispiel auch dem Wasser, umgeht, aber die Veränderung der Wasserqualität im Becken sei „nicht als herausragendes künstlerische Element eingeplant“, erfuhr Bürgermeisterin Eliza Diekmann von dem 82-Jährigen. Allerdings dürfe eine solche Filteranlage nicht einfach neben das Kunstwerk gestellt, sondern müsste unterirdisch (in der Marktgarage) realisiert werden, was sie deutlich teurer macht. Rund 112 000 Euro – Stand heute – hat die Verwaltung als Kosten für den Einbau ermittelt – und darin sind die laufenden Kosten und der Wegfall eines Parkplatzes in der Tiefgarage noch nicht eingerechnet.

Von Detlef Scherle