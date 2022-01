Zwei Kindergärten geschlossen

Die Omikron-Welle hat die Coesfelder Kitas erreicht. Während andere auf der Kippe stehen, sind die Kitas Maria Frieden und St. Lamberti schon geschlossen. Dort fallen so viele Erziehungskräfte aus, dass der Träger die Reißleine ziehen musste. „Es fallen so viele Personalstunden weg, dass wir den Betrieb nicht aufrechterhalten konnten“, sagt Verbundleiterin Waltraud Ekrod.

Ab heute ist in der Kita St. Lamberti nur noch eine Notbetreuung möglich. Dort fallen 8 von 14 Erziehungskräften aus.

Nur eine Notbetreuung für jeweils 15 Kinder können die beiden Kitas derzeit anbieten. Vorerst bis zum 4. Februar soll der Regelbetrieb in Maria Frieden ausgesetzt werden, St. Lamberti bleibt bis zum 9. Februar geschlossen. 8 von 14 Mitarbeitern fallen dort gleichzeitig aus. Das liege auch daran, dass für das Personal längere Isolationszeiten vorgesehen seien als für die Kinder, sagt Erkrod.

Personell waren die Kindergärten schon vor der Pandemie nicht gerade üppig ausgestattet, entsprechend schnell können nun Ausfälle alle Planungen über den Haufen werfen. Auch vorher sei natürlich immer mal wieder vereinzelt Personal ausgefallen, so Ekrod. Das habe aber selten zu solch gravierenden Betreuungsengpässen geführt. „Ich wende mich nur an die Eltern, wenn es dramatisch wird. Aber das ist im Moment so gehäuft, dass ich das Gefühl habe, ich beschäftige mich nur noch mit Corona“, sagt die Verbundleiterin.

In den anderen Kitas des Verbundes der Lamberti-Gemeinde sei die Situation noch nicht so angespannt. „Aber das kann sich minütlich ändern.“ Ähnlich sieht es im Kita-Verbund der Anna-Katharina-Gemeinde aus. „Wir sind alle angespannt, weil wir nicht wissen, ob größere Ausbrüche kommen“, sagt Verbundleiterin Gabriele Hürländer.

Die DRK-Kita „Kleine bunte Welt“ hat gerade eine Teilschließung hinter sich. „Wir versuchen jetzt, wieder den Regelbetrieb aufzunehmen“, sagt die Leiterin Anke Gerdemann. „Aber wir schauen nur von Tag zu Tag.“ Weil die Mindestzahl an Betreuungspersonal auch von der Zahl der zu betreuenden Kinder abhänge und beides ständig schwanke, sei es derzeit fast unmöglich zu planen.

„Das macht es schwierig – für alle“, sagt Gerdemann. „Wir versuchen, die Zuversicht nicht zu verlieren. Aber das ist nicht immer einfach.“ Das gilt wohl besonders für die betroffenen Familien, die derzeit täglich zwischen Beruf und Betreuung, zwischen Vorsicht und Verpflichtungen jonglieren müssen. „Dass die Familien am Limit sind, ist sehr schwer auszuhalten“, sagt Waltraud Ekrod. „Die Eltern sind trotz der großen Belastung sehr verständnisvoll und tun alles, um eine Verbreitung zu verhindern. Aber durch Omikron gibt es da wenig Chancen.“ Und so hofft sie auf ein Abebben der Welle – und bleibt zugleich realistisch: „Ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende der Problematik.“