Zwei Optionen für die Klein-Siedlung

Das größte Publikumsinteresse bei der Ratssitzung am Donnerstagabend galt dem Bauprojekt „Wohnen an der Marienburg“. Schon im Vorfeld der Sitzung hatten Anwohner die Ratsmitglieder angeschrieben und ihrem Ärger über die geplante zusätzliche Verdichtung Luft gemacht. Der Tenor dabei: Erweiterung ja, aber nicht mit der zusätzlichen Verdichtung, die eine Verdoppelung der Wohneinheiten ermöglicht. Diese wahre keinen Abstand zum Friedhof, sorge für Park- und Verkehrsprobleme und damit auch für Gefahr für Kinder.

Wohnen an der Marienburg

Einige Bedenken gegen die zusätzliche Verdichtung, hier in Form von „Kettenhäusern“, beim Projekt „Wohnen an der Marienburg“ gab es in der jüngsten Ratssitzung.

Umwelt- und Planungsausschuss hatten die neuen Pläne noch ohne große Einwände passiert, im Rat sah dies aber plötzlich anders aus. Durch die Einwände der Nachbarn, sei man in seiner Fraktion ins Nachdenken gekommen, bekannte Gerrit Tranel (CDU). „Vielleicht sind wir in den Vorberatungen zu schnell darüber hinweggegangen.“

Auch Sarah Albertz (Grüne) hatte ihre Bedenken, benannte aber auch einen Gewissenskonflikt innerhalb ihrer Fraktion. Einerseits wolle man Nachverdichtung, andererseits aber keine Flächenversiegelung. Der extreme Druck auf dem Immobilienmarkt mache letzteres schwierig. Ob man aber ausgerechnet am Friedhof, die maximale Bebauung anstreben solle, sei zumindest fraglich. Eine Bestattung neben einer Grillparty könne auch als „pietätlos“ angesehen werden.

Das wollte Dieter Görke (Aktiv für Coesfeld) so nicht stehen lassen. Auch er wohne in Friedhofsnähe und dort fühle sich niemand gestört. Die Baukultur verändere sich und hier gebe es mal die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. „Aber ihr findet ja immer etwas, warum es dann doch nicht geht“, richtete er an Albertz. „Wir wollen aber keine Zeltstädte.“

„Ich spüre eine Menge Unwohlsein über das, was auf dem Tisch liegt“, so Thomas Bücking (CDU). Eigentlich müsse es eine zweite Runde im Planungsausschuss mit einem weiteren Vorschlag geben. Wie sich die Verkehrssituation an der Kiebitzheide lösen lasse, sei schwer vorstellbar, gab Barbara Sieverding (Grüne) zu Bedenken. Zwar sei die geplante Bauweise energetisch sinnvoll, aber es werde schwer, einen Kompromiss mit den Nachbarn zu finden.

Ein Kompromiss im Rat fand sich dagegen leichter – durch eine Änderung des Beschlussvorschlags. Die Verwaltung soll dem Rat nun zwei Lösungsvorschläge vorlegen: Einen basierend auf der bisherigen Konzeption und einen mit mehr Nachverdichtung unter Beteiligung der Bürger. Damit konnten schließlich alle leben, auch die Anwohner, die den einstimmigen Beschluss mit Applaus bedachten.