Zwei Stücke mit komischen Vögeln

Coesfeld

Zu gleich zwei Vorstellungen kommt das Theaterensemble „die exen“ in dieser Woche ins Konzert Theater. Zwei kongeniale Puppenspielerinnen entführen ihr Publikum zunächst in die Tiroler Berg- und Bauernwelt und nehmen sich mit Witz und Fantasie der dramatischen Geschichte um die unbeugsame Geierwally an, so die Ankündigung. Diese Figur einer jungen Frau, die sich gegen patriarchalische Strukturen auflehnt und für ihre Freiheit und Liebe kämpft, begeisterte Dorothee Carls und Annika Pilstl vom Theaterensemble „die exen“ ebenso für den Stoff wie das Pathos der 1873 veröffentlichten und vielfach verfilmten Vorlage. Am Mittwoch (1. 3.) um 19.30 Uhr wird „Die Geierwally“ als tragikomisches Puppentheater auf der Studiobühne im Konzert Theater zu erleben sein.