Zwischen Ärger und Entspannung

Um möglichst schnell wieder die Seminarstraße zu verlassen, geben einige Autofahrer noch mal richtig Gas in Richtung Hengte. Dabei gilt auf der Straße Tempo 30. Ortsunkundige und solche, die sich auf ihr Navigationsgerät im Auto verlassen, fahren seit zweieinhalb Wochen auf dem Basteiring eine ungewollte Extra-Schleife. Denn an der Kreuzung Seminarstraße/Köbbinghof können sie nur noch rechts abbiegen und danach dann nach rechts in die Kapuzinerstraße wieder zurück zum Basteiring fahren. Der Grund ist eine geänderte Verkehrsführung. Die Seminarstraße ist vorübergehend zur Einbahnstraße geworden. Die Hohe Lucht ist wegen eines Bauvorhabens komplett gesperrt.

Es gibt auch Autofahrer, die abrupt auf dem Basteiring abbremsen, ungläubig auf die Verkehrsschilder schauen, denn sie können an der Kreuzung weder links in die Seminarstraße abbiegen noch geradeaus auf dem Basteiring weiterfahren – was einige dann trotzdem machen. Manche – wie ein Autofahrer aus München – fahren drei Mal „um den Pudding“, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass sie dort nicht weiterkommen.

„Wir sind dort regelmäßig vor Ort“, betont Britta Venker von der Kreispolizeibehörde. Nicht nur der Bezirksdienst, sondern auch der Verkehrsdienst sowie das städtische Ordnungsamt haben die Situation im Blick, versichert Venker. Ohnehin gehe es in diesem Bereich um die Überwachung des Schulwegs. Denn an der Seminarstraße liegen das Heriburg-Gymnasium und die Montessori-Schule.

Für die beiden Schulen habe sich die Situation nach ein paar Tagen eingespielt, wie Markus Wolter, Hausmeister am Heriburg-Gymnasium, beobachtet hat. „Die Eltern kommen da recht gut mit klar.“ Das bestätigt auch Schulleiter Christian Krahl, der die Eltern seiner Schüler bereits eine Woche vorher über das digitale Informationssystem der Schule über die Maßnahme in Kenntnis gesetzt hatte. „Wir haben die Lage der Elternhaltestellen überprüft und nach den ersten Tagen der Verwirrung ist die Situation mit den Bussen jetzt auf jeden Fall entspannter als vorher“, findet Krahl.

„ Für uns ist die Einbahnstraßenregelung ideal. Da ist uns die Stadt sehr entgegengekommen. “ Annette Bohmert, Leiterin der Montessori-Grundschule

Annette Bohmert von der Montessori-Grundschule geht sogar noch weiter: „Wir sind der Stadt sehr dankbar für diese Verkehrsberuhigung“, die dazu diene, „die Kinder zu schützen“, lobt die Schulleiterin. „Wir hatten vorher schon für unsere Schule die interne Verkehrsregelung, dass die Eltern im Uhrzeigersinn als Einbahnstraße um unsere Schule fahren“, berichtet Bohmert.

Während sich viele Autofahrer darüber ärgern, dass sie Umwege in Kauf nehmen müssen, freuen sich die Anwohner der Wetmarstraße. „Gerade in den Feierabendstunden hat die neue Verkehrsregelung zu einer Entlastung auf der Straße geführt“, sagt Anwohnerin Melanie Obst. Die Anzahl der Pkw sei merklich geringer als sonst, weil es keinen Durchgangsverkehr mehr gebe. Allerdings sei damit das Hauptproblem nicht behoben. „Nach wie vor sind viele Schulbusse auf der Wetmarstraße unterwegs.“ Diese dürfen die Einbahnstraße, die Seminarstraße, auch in umgekehrter Richtung befahren und fahren über die Wetmarstraße zum Schulzentrum. Melanie Obst würde sich wünschen, dass die Schulbusse nicht länger zum Heriburg-Gymnasium fahren, sondern zentral am Schulzentrum an der Holtwicker Straße halten.