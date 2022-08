Zwischen Chaos und Kreativität

Letter Straße, am Nachmittag gegen 16.30 Uhr. Josef Mersmann steht vor seinem Lokal und begutachtet die Verkehrssituation. Er ist unmittelbar betroffen von einem der Verkehrsversuche, die die Stadt in dieser Woche durchgeführt hat. Unter anderem wurde die Fußgängerzone in der Letter Straße bis zur Kreuzung Jakobiring/Südring verlängert. Nach wenigen Minuten passiert ein Auto mit Gelsenkirchener Kennzeichen die Fußgängerzone auf Zeit. Bei Mersmann angekommen scheint er nicht recht zu wissen, was er jetzt tun soll – denn eigentlich sollte dort kein Auto entlangfahren. „Es ist das reinste Chaos“, hat der Besitzer des Lokals in dieser Woche beobachtet. Heike Pollicina, Betreiberin der Pizzeria Taormina, die wenige Meter weiter angesiedelt ist, kritisiert vor allem, dass nach wie vor auf den gesperrten Flächen geparkt wird. Auch der Parkplatz an der Pfauengasse ist aktuell zur Hälfte gesperrt. Dort befindet sich bis Sonntag (4. 9.) der „Stadtpark statt Parkplatz“.

Während des Gesprächs mit den beiden Gastronomen in der Letter Straße – etwa eine halbe Stunde – passieren vier Autos den Straßenabschnitt, der für Pkw eigentlich gesperrt ist. Eines fährt sogar stadtauswärts – was auch ohne die Fußgängerzone auf Zeit verboten ist. „Viele sehen die Schilder nicht“, vermutet Josef Mersmann. Er spricht von einem „Schilderwald“ auf den rund 300 Metern und betont, dass es vor allem für Auswärtige schwierig sei, sich bei solcher Verkehrsführung zurechtzufinden. Dadurch, dass trotzdem Autos regelmäßig die eingerichtete Fußgängerzone passieren, „hat es für uns zu null Prozent einen positiven Effekt“. Am Abend, sagt er, sei das Verkehrsaufkommen ohnehin gering und die Gäste könnten in Ruhe vor seinem Lokal speisen und trinken. Für Coesfeld sei es „ein Test, der aber nicht funktioniert“, lautet sein Fazit.

Eine unzureichende Beschilderung bemängelt auch Heike Pollicina. Das führe dazu, dass Autos weiterhin über die gesperrte Strecke rollen. „Es wird außerdem wie wild geparkt“, meint sie. Die Stadt habe ihr mitgeteilt, dass sie gern vor ihrem Lokal auf den Parkplätzen Tische und Stühle aufstellen könne. „Wie soll ich das machen, wenn dort doch ständig Autos stehen?“, fragt sie sich. Zwar habe sie zwischendurch Mitarbeiter des Ordnungsamtes gesehen, die die Autos „wieder weggeschickt“ hätten – viel gebracht habe das in Pollicinas Augen aber nicht. „Ich hoffe, dass es nur bei dieser einen Woche bleibt“, unterstreicht sie.

Auch Lisa Stender, die das Fachgeschäft Geers Hörakustik an der Ecke Letter Straße/Südring führt, will in den vergangenen Tagen „viel Chaos“ beobachtet haben. Von Kunden habe sie weder negative, noch positive Stimmen gehört. Persönlich spricht sie von „einer Idee, die man dauerhaft umsetzen könnte“. Dazu brauche es aber dringend eine bessere Beschilderung.

Zum Einfangen der Stimmung geht es weiter in die Pfauengasse. Vor Chaos hat dort auch Joanna Ksiazek etwas Angst. Sie ist direkte Anliegerin an der Pfauengasse: „Eigentlich finde ich die Idee super, aber wo sollen wir parken? Ich benötige den Parkplatz.“ Für eine gute Idee hält Martin Althoff vom IBP das Projekt an der Pfauengasse: „Wenn wir nicht experimentieren, dann können wir auch nichts erreichen.“ Man müsse dem Klimawandel etwas entgegensetzen. „Manche Leute sollten erstmal versuchen, die Idee zu verstehen und dann das Ganze bewerten.“

Bei der Podiumsdiskussion gestern, die von Sonja Rube (Mobilitätsbeauftragte) geleitet wurde, kamen auch Bürger zu Wort. Beispielsweise sprach Werner Prause von Heimbach Augenoptik & Hörakustik für die umliegenden Händler: „Wir stellen uns nicht gegen das Projekt. Aber die Händlerschaft bittet dringend darum, dass nicht unüberlegt einfach wichtige Parkplätze abgeschafft werden.“