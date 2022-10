„Wir werden da einen Kompromiss finden müssen“, sagt Schulleiterin Astrid David von der Theodor-Heuss-Realschule. Noch konsequenter als im vergangenen Jahr wolle man an der Schule nun darauf achten, nur für wenige Minuten quer zu lüften. Im vergangen Jahr, seien die Fenster oft und lange offen geblieben, was häufig zu sehr kalten Klassenräumen geführt habe. Beim Lüften selbst seien die Schüler und Schülerinnen schon sehr aufmerksam und routiniert. Und als Unterstützung gibt es die CO2-Ampeln, die anzeigen, wann es Zeit wird, die Fenster zu öffnen.

Auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre setzt auch Benedikt Wachsmann, Schulleiter der Maria-Frieden-Grundschule. „Ich bin da gelassen, das werden wir auch noch hinkriegen“, sagt er zum Spagat zwischen Lüften und Energiesparen.

Und Angela Bülo, Schulleiterin des Gymnasiums Nepomucenum, nervt schon die Frage danach. „Wir sind gut in unseren Schulalltag gestartet und versuchen, den in aller Gelassenheit zu bewältigen“, so Bülo. Ja, manch einer werde krank, und ja, im Winter werde es wieder kühler in der Schule – „aber das ist nichts, was uns aus den Latschen reißt.“ Gar nicht ernst nehmen könne sie die Unkenrufe, dass man in einem kühlen Klassenzimmer schlechter lernen könne.

Erfrieren muss wohl niemand. Dafür sorgt auch die Stadt, die den Schulen wärmende Decken zur Verfügung stellt. Bereits Ende August hatte die Stadt die Schulleitungen darüber informiert, dass die Temperatur in den Klassen- und Kursräumen auf 19 Grad herabgesenkt werden soll.

Bei sehr kalten Temperaturen und dem Erfordernis zur Lüftung werde diese Vorgabe nicht immer einzuhalten sein, hieß es dazu in einer Pressemitteilung. In diesem Fall habe der Gesundheitsschutz Vorrang. Und das Energiesparen? Ist auch nicht immer einfach. Denn lässt sich die zentral gesteuerte Heizung im Klassenraum nicht herunterdrehen, läuft sie auch bei offenem Fenster weiter. Zur kurzfristigen Abschaltung sei die Anlage sowieso zu träge, meint Astrid David. „Das bringt nichts.“