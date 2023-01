Zwischen Verzicht und Solidarität

Sich eine Badewanne mit vier Geschwistern teilen oder nur die Wohnküche heizen? Schon in ihrer Kindheit hat die vier Senioren das Thema Sparen beschäftigt, in den heutigen Zeiten steigender Energie- und allgemeiner Lebenshaltungskosten wird es wieder präsent, wenn auch nicht in solch prägenden Dimensionen wie früher. Helga Kasper (84), Heinz Gerding (88), Edeltraud Lorson (89) und Freia Holst (83) erinnern sich an Zeiten, in denen zwar Verzicht, vor allem aber auch Solidarität untereinander das Tagesgeschehen bestimmt haben.

Aus ihrer Kindheit, in der nur mit Bedacht geheizt wurde, Essen nicht immer vorhanden gewesen ist und wenn, dann lange haltbar gemacht wurde, und Zahnpasta sowie Spülmittel Luxus waren, erzählen (v.l.) Heinz Gerding (88), Edeltraud Lorson (89), Helga Kasper (84) und Freia Holst (83), die allesamt nun in der BHD-Seniorenwohnanlage in Lette wohnen.

Heinz Gerding ging es dabei noch verhältnismäßig gut. Groß geworden mit acht Geschwistern auf einem Kotten in Billerbeck, mangelte es nie an Essen. „Wir hatten Kühe, Schweine, Pferde, eine große Obstwiese und Getreide. Es war immer genug da. Der Metzger hat unsere Tiere geschlachtet. Den Schinken haben wir eingepökelt, die Wurst hing im Kamin, der in der Küche auch für die nötige Wärme gesorgt hat.“ Das, was nicht direkt an Obst und Gemüse verbraucht wurde, hätten sie eingemacht. Er erinnert sich an Zeiten, gerade als Coesfeld bombardiert wurde, in denen viele sie um Hilfe gebeten hätten. „Das Haus war schließlich voller Menschen, wir hatten überall Stroh ausgelegt. Meine Eltern konnten einfach nicht nein sagen“, blickt er darauf zurück, wie sie in schwierigen Zeiten das teilten, was sie hatten.

Anders verhielt es sich bei Freia Holst, die in Dortmund aufwuchs. „Hunger tut weh“, erinnert sie sich nur ungern an die wirklich schlechten Zeiten. „Die evangelische Kirche war bei uns großzügig, nach dem Krieg gab es einmal in der Woche Suppe für alle. Wir waren acht Kinder, da musste man sich was einfallen lassen, um an Essen zu kommen.“ Sie sei flott gewesen, sagt sie mit einem Grinsen. „Ich bin immer zu einem Bäcker und habe gefragt, ob ich fegen kann. Im Anschluss gab es Essen. Ohne Fleiß eben keinen Preis.“ Spülmittel und Zahnpasta seien Luxus gewesen. Sie erinnere sich noch gut, wie sie Äpfel aus dem Kirchgarten gestohlen habe. „Heute liegt das Obst teils auf der Straße und wird schlecht.“ Eine Toilette im Haus habe es auch nicht gegeben. „Dafür stand der Pippieimer bei uns in den Kinderzimmern, bis er randvoll war.“ Trotz der Entbehrungen ist Freia Holst eine Frohnatur. „Es war ja nicht alles schlecht, ich hatte und habe immer gute Laune.“

Die war bei Edeltraud Lorson auch nicht immer gegeben, musste sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder doch aus Schlesien nach Coesfeld fliehen. „Wir hatten dort eine kleine Landwirtschaft, doch als die Russen kamen, haben sie sich bei uns einquartiert, und es war mit unserer Freiheit zu Ende. Meine Mutter, mein Bruder und ich haben in nur einem Raum gekocht, geschlafen und gegessen. In Coesfeld sind wir bei einem Bauern untergekommen, haben dort auch nur in einem Zimmer geschlafen.“ Sie seien oft in Billerbeck unterwegs gewesen, hätten Äpfel von frei stehenden Obstbäumen aufgelesen und zu Apfelmus verarbeitet. Als der Vater aus dem Krieg zurückkam, sei auch er in dem Zimmer untergekommen. „Er war Zimmermann, fand schnell eine Arbeit und konnte schließlich Holz für das Feuer mitbringen.“

Kostenloses Heizmaterial stand immerhin auch Helga Kasper als Kind zur Verfügung. „Mein Vater war Bergmann, wir haben vom Kohledeputat profitiert, das uns geliefert wurde.“ Aber wir haben auch nur die Küche und den Wohnraum geheizt, gebadet wurde einer nach dem anderen. „Da wurde der Schmand aus dem Wasser rausgeholt, und dann kam der nächste hinein“, erinnert sie sich. Auch ihre eigenen Kinder habe sie später noch in der Wohnküche gebadet. „Ich habe auch noch Kleider und Mäntel selbst genäht.“

Mit Blick zurück auf ihre Kindheit ziehen alle vier ein versöhnliches Fazit, so auch Heinz Gerding. „Man kannte es damals ja nicht anders. Ich war sehr zufrieden und vermisse nichts.“