Auszeichnungen unter Jubel und Applaus

Die Stimmung am letzten Schützenfesttag in Darup war bei allen immer noch grandios. Auch wenn Gildemeister Josef Wewering auch noch ein wenig „arbeiten“ musste. Galt es doch, die Ehrungen verdienter Mitglieder sowie der Jubelmajestäten vorzunehmen. Und da die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren bekanntlich alles verhinderte, wurde nun alles nachgeholt. Unter dem Jubel und dem Applaus bekamen folgende Mitglieder und Majestäten eine Auszeichnung: für zehn Jahre besondere Verdienste Adjutanten Christoph Gerleve, Lucas Gerversmann und Steffen Wewering (alle 2022), für 20 Jahre Major Marcel Ahlers und Beisitzer Jan Tenberge (beide in 2020), Hauptmann Daniel Gerding, Seniorenbetreuer Gerold Walde (beide 2021) und Beisitzer Tobias Plogmaker (2022), für 25 Jahre Oberst Hubert Heimann (2021), Vogelbauer Robert Hesker (2022), für 30 Jahre Ehrenhauptmann Robert Hesker (2020), stellvertretender Gildemeister Bertold Wilde (2022) und Kutschfahrer Jürgen Wilms (2022).

Es gab auch viele Jubiläumskönige und -königinnen zu feiern. Für das Jahr 2022 waren das:

60 Jahre: Hermann Altrogge und Änne Brintrup (beide verstorben)

50 Jahre: Alois Schulze Isfort und Josefine Bagert (beide verstorben).

40 Jahre: Berthold Bunge und Hedwig König (jetzt Schwaaf)

25 Jahre: Josef Gehrmann (verstorben) und Margret Averkamp.

Im Jahr 2021 waren es:

060 Jahre: Hubert Wesseler und Liselotte Augustin (beide verstorben)

50 Jahre Josef Wilde und Agnes Große Fels (beide verstorben)

40 Jahre Antonius Reher und Martha König (beide verstorben)

25 Jahre Heinz Gerding und Anneliese Plogmaker

Und im Jahr 2020 jubelten:

60 Jahre: Theo Struwe (verstorben) und Josefine Reinert (jetzt Mester) 50 Jahre: Paul Schwab

(verstorben) und Ursula Menker (jetzt Drees)

40 Jahre: Rudi Tallarek und Bärbel Heiliger (beide verstorben)

25 Jahre: Roland Pauck und Martina Völker.

Nach der „Applaus-Arbeit“ für die Geehrten genossen alle noch das ungezwungene gemütliche Beisammensein im Zelt und stärkten sich zwischendurch mit Grillwurst oder Suppe, bevor es um 19 Uhr hieß: Aufstellen zur Polonaise und anschließendem Königsball. Wie lange dann noch in dem großen Zelt auf der Festwiese die Musik spielte und gefeiert wurde, das ist nicht überliefert.