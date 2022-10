Der Garten des Grauens von Darup

darup/Coesfeld

Es dämmert bereits. Im Nieresch in Darup wird es langsam ruhig. Nichts Ungewöhnliches für diese dunkle Jahreszeit. Doch etwas Seltsames zeichnet sich bei dem Haus mit der Nummer 23 ab. Schwarze Folie ziert schon die Einfahrt des Hauses. Mit etwas wackligen Beinen wird das Grundstück betreten. Ein langer Gang führt in den Garten. Es ist dunkel. Doch dann – Blut, Messer und abgetrennte Plastikhände. Ein Schlachthaus wie aus einen wahrhaftigen Horrorfilm. Leichensäcke in Form von Mülltüten hängen von der Decke. Eine blutige Puppe mit Kettensäge steht mitten im Raum. Gleich dahinter ein Skelett.

Von Franziska Ix