Geheimnis wird heute gelüftet

„Ein Dorf hält dicht.“ So könnte der Titel zu einem Krimi lauten. Und spannend wie in einem Krimi geht es zurzeit auch zu im kleinen Darup im Münsterland. Die Daruper halten nicht nur zusammen, wenn es darum geht, ihr Landgasthaus zu erhalten, sondern auch wenn es darum geht, diesem mit einem Pächter wieder reges Leben einzuhauchen.

Da wird selbst keine Mühe gescheut, einen großen TV-Sender samt Serien-Koch Frank Rosin bei der Pächtersuche einzuspannen. So geschehen im vergangenen Jahr Anfang November.

Zahlreiche Daruper wurden zu Fernsehsternchen und waren mit viel Engagement bei den Dreharbeiten mit Rosin und den drei potenziellen Bewerbern dabei.

Sie waren Gäste in „ihrem“ Landgasthaus und ließen sich an drei Abenden mit Köstlichkeiten verwöhnen, um am Ende darüber abzustimmen, welcher der drei Bewerber der zukünftige Pächter werden sollte.

Und als das geschehen war, deckten die Daruper das Mäntelchen des Schweigens über das Ergebnis. Nicht einmal für Geld und gute Worte war ihnen etwas zu entlocken.

Heute wird nun endlich das Geheimnis gelüftet. Um 20.15 Uhr beginnt die neue Staffel „Rosins Restaurants“ auf Kabel 1 mit dem „Landgasthaus Darup“.

Und nach dem Ende der Sendung gegen 22.20 Uhr wird die neue Homepage mit allen Informationen und natürlich dem neuen Pächter freigeschaltet. Die Spannung steigt.

| www.landgasthaus-darup.de