Hochklassiger Kunstgenuss allerorten

Darup

„Mein Hobby, das ist wenn ich male und nicht mehr weiß, was um mich herum passiert“, erklärt Manfred Hubert und lässt seinen Blick über seine Werke schweifen. Da schauen – ganz realistisch – Udo Lindenberg, Lady Gaga oder Rudi Assauer von den Wänden auf ihn herunter. Und auf die vielen Besucher, die sich durch die Räume des Awo-Bildungshofes in Darup drängen. Aber nicht nur in dem Haus ist an diesem Wochenende viel los. Auch an 17 weiteren Lokalitäten im Dorf. Denn: Es ist wieder Landpartie. Zum 15. Mal wimmelt es in den Straßen und Gassen von Menschen aus nah und fern und das kleine Darup verwandelt sich in ein begehrtes Künstlerdorf.

Von Iris Bergmann