Johannes Wieners singt an der Staatsoper

Mancher wird sich erinnern: Im Sommer vergangenen Jahres war Wieners mit dem Ensemble „Due sopra il Basso“ auf dem Alten Hof Schoppmann zu Gast und hat eine musikalische Reise durch das Barock aufgeführt – ein neuerlicher Auftritt in der Heimat, nach einem Konzert in Coesfeld 2017. Wieners ist in Paderborn geboren und in Darup aufgewachsen und hat seinen ersten klassischen Gesangsunterricht an der hiesigen Musikschule bei Barbara Adams-Heidbrink (Billerbeck) erhalten. Schon damals berichtete unserer Zeitung über den Jugendlichen, der nicht nur als Countertenor in den höchsten Tönen singt, sondern sich damals gleichzeitig bei ihrem Ehemann, Kontrabasslehrer Burkhard Heidbrink, mit dem Kontrabass dem tiefsten Streichinstrument verschrieben hatte.

Wieners studierte Kontrabass und Gesang an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Neben der Alten Musik interessiert ihn seit langem Zeitgenössisches. Aktuell setzt er sein Studium im Master Performance Practice in Contemporary Music an der Kunstuniversität Graz fort, informiert die Staatsoper auf ihrer Homepage. Wieners widmet sich auch dem experimentellen Musiktheater. In Aufführungen verschiedener Werke zeitgenössischer Komponisten war er bereits zu hören und zu sehen.

„Robinson“ ist eine Jugendoper, die der argentinisch/französische Komponist Oscar Strasnoy (geb. 1970) als Auftragswerk der Staatsoper unter den Linden gemeinsam mit Autorin Sigrid Behrens geschaffen hat. Wie die Staatsoper erläutert, werden Themen und Motive aus Daniel Defoes Klassiker „Robinson Crusoe“ abstrahiert und auf die heutige Gesellschaft übertragen. Wieners übernimmt dabei den Part „Die Jugend“. Die Kammeroper „Robinson“ steht bis zum 17. März insgesamt elf Mal in Berlin auf dem Spielplan. Die Uraufführung und einige der folgenden Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Im Vorfeld der Premiere war Johannes Wieners für eine persönliche Stellungnahme nicht zu erreichen.