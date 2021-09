Neben Rückblick, Neuwahlen zum Vorstand und Tätigkeitsberichten erhielten die Anwesenden an diesem Abend noch einen Abriss über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und über einige Veränderungen, die das Geldinstitut, zu dem unter anderem auch die Filialen in Lette und Darup zählen, in naher Zukunft geplant hat.

Dass Corona für die Volksbank kein Stillstand bedeutete, machte Martin Aldenhoff in seinem Vorstandsbericht deutlich. Es gab eine Steigerung bei den Krediten und über Plan gestiegene Kundeneinlagen. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 8,4 Prozent auf 551,4 Mio. Euro. Auch das Kundengeschäftsvolumen konnte auf etwa 1,2 Milliarden Euro gesteigert werden. Aldenhoff bedankte sich bei den Mitarbeitern, „die im von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 ganz besonderen Einsatz und viel Engagement gezeigt haben.“

Über die aktuelle Entwicklung in diesem Jahr und die geplanten Veränderungen gab Martin Herding einen Abriss. Es habe sich gezeigt, dass die Kunden einfache Bankgeschäfte meist digital oder telefonisch durchführen und nur für komplexe Themen ein persönliches Beratergespräch in Anspruch nehmen. Von daher sei es sinnvoll, so Herding, eine strategische Neuausrichtung der Filialen vorzunehmen. Deshalb wird die Volksbank ab dem Frühjahr 2022 den persönlichen Kundenservice an den Schaltern in Nottuln, Buldern und Lette zu gleichbleibenden Öffnungszeiten anbieten. In Appelhülsen, Darup und Rorup soll den Kunden jeweils ein Dienstleistungsvormittag für Service- und Schalterangelegenheiten angeboten werden, damit im Gegenzug mehr Kapazität für persönliche Beratung entsteht.

Für Appelhülsen hatte Martin Herding eine weitere Veränderung im Köcher: „Die Volksbank wird umziehen“, verriet er. Das alte Gebäude an der Bahnhofstraße erfülle nicht mehr die heutigen Anforderungen. Von daher miete die Volksbank neue Räumlichkeiten im Erdgeschoss eines bereits im Bau befindlichen Gebäudes an der Lindenstraße 20 an. „Hiermit gibt die Volksbank ein deutliches Bekenntnis zum Filialstandort Appelhülsen ab“, erklärte Herding. Ganz anders sieht es in Zukunft für Schapdetten aus. Die Frage aus der Versammlung, ob im Dorfladen wieder ein Geldautomat aufgestellt werden könne, musste er verneinen. Es sei definitiv nicht mehr möglich, einen Servicebereich einzurichten. „Der Eigentümer hat die Aufstellung eines Geldautomaten untersagt“, bedauerte Herding.

Bei den turnusgemäßen Wahlen zum Aufsichtsrat standen Michael Pöppelmann und Bernd Hegemann zur Wiederwahl zur Verfügung. Paul Leufke musste aus Altersgründen ausscheiden. Sein Posten wurde nicht mehr neu besetzt, da eine Verschlankung des Aufsichtsrates von momentan neun auf am Ende sechs Mitglieder erfolgen soll. Michael Pöppelmann und Bernd Hegemann wurden einstimmig wiedergewählt.

Nach 25-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit im Aufsichtsrat wurde der Daruper Paul Leufke verabschiedet. „Du hast einen großen Anteil an der guten Entwicklung unserer Bank“, bestätigte Vorstandsmitglied Egbert Messing in seiner Laudatio. Aus den Händen von Wirtschaftsprüfer Dieter Schulz erhielt Paul Leufke die silberne Ehrennadel des deutschen Genossenschaftsverbandes.