Natur und Kultur zum Nachlesen

DARUP

(vt). Im frischen Grün präsentieren sich die neuen Infotafeln auf dem Kirchplatz in Darup und am Daruper Wanderparkplatz, die kürzlich von der Gemeinde Nottuln aufgestellt wurden. Der interessierte Besucher erfährt so einiges über die Baumberge-Region und über den Ort Darup: Auf der Infotafel, die auf dem Kirchplatz steht, unter anderem, dass der Name „Darup“ so viel wie „eine Siedlung am Schilfbach“ heißt – Dodorpe oder Dodope: „Dod“ altes Wort für Schilf und „Ape“ für Wasser. Aber auch woher der Baumberger Sandstein stammt und welche Gebäude, unter anderem die Kirche, damit gebaut wurden. Auch für Kinder gibt es interessante Fragen und QR-Codes zum Schulwanderweg und zum Streifzug durch Darup.