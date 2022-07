Neuer Dorfmeister wird ermittelt

Ab Sonntag (17. 7.) wird es sportlich in Darup. Denn an diesem Tag fällt der Startschuss für die Sportwoche, die pandemiebedingt zweimal ausfallen musste. „Wir freuen uns, dass am 17. Juli die Sportwoche endlich wieder in gewohnter Form starten kann“, heißt es in einer Mitteilung des Sportvereins Borussia Darup, der das Angebot organisiert.

Für diejenigen, die sich direkt am kommenden Sonntag sportlich betätigen möchten, wird die Abnahme des Sportabzeichens angeboten – auch gemeinsam als Familie ist das möglich. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich, es genügt gut gelaunt und in sportlichem Outfit zwischen 13 und 17 Uhr am Sportplatz aufzuschlagen, wie Borussia Darup informiert. Weitere Trainings- und Abnahmemöglichkeiten für das Sportabzeichen in den unterschiedlichen Disziplinen wie unter anderem Weitsprung, laufen, Schleuderball und Seilspringen gibt es Dienstag (19. 7.) bis Donnerstag (21. 7.) jeweils in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz.

Darüber hinaus bietet die Tennisabteilung an diesem Tag im Rahmen des „Tages des offenen Tennisplatzes“ ein Schnuppertraining an. Ob jung oder jung geblieben – Interessierte aller Altersgruppen können dafür ebenfalls zwischen 13 und 17 Uhr einfach am Tennisplatz vorbeischauen.

Ein weiteres Highlight an diesem Tag bietet die erste Fußball-Herrenmannschaft um 15 Uhr – es steigt das erste Heimspiel in neuer Konstellation. Für die Verpflegung von Besuchern und Fans ist gesorgt.

Ab kommenden Montag beginnt die Dorfmeisterschaft, in der die einzelnen Straßen ihren Sieger ausspielen werden. Zuletzt holte in 2019 das Team der „Coesfelder Straße“ den Dorfmeistertitel. Anstoß zu den Spielen ist von Montag bis Freitag um 19 Uhr sowie um 20.15 Uhr. Den traditionellen Abschluss der Sportwoche bildet das Fußball-Kleinfeldturnier am Samstag (23. 7.) ab 13 Uhr in der Daruper Borussen-Arena. Interessierte sind zum Anfeuern willkommen.