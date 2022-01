Darup

Bei einem Unfall auf dem Daruper Berg (B 525) ist am heutigen Montagmorgen gegen 6.30 Uhr eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer verletzte sich leicht. Die 57-jährige Nottulnerin war nach Angaben der Polizei mit ihrem Pedelec auf dem linken Seitenstreifen in Richtung Coesfeld unterwegs. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Velen befuhr die Straße in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, nach rechts in den Mühlenweg abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin, wie die Polizei informiert.