Schulsportstaffette mit viel Bewegung

Angebote für Erstklässler an der Sebastianschule in Darup

Darup

Eine Woche lang stand das Thema „Bewegung“ an der Sebastianschule im besonderen Fokus. Neben den alltäglichen Bewegungspausen, die schon immer in den Schulmorgen integriert sind, wurde das Augenmerk in der Woche besonders auf die Kleinsten, die Erstklässler, gelegt. Mit ihren Paten, den Viertklässlern, haben sie in den Pausen, aber auch in gemeinsamen Patenstunden vielfältige Spiele, gemeinsam mit vielen, zu zweit, aber auch alleine kennengelernt und ausprobiert.