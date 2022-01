Winter-Wandern, Kickern und Kochen

Eine vielleicht sogar verschneite Winter-Wanderung, der beliebte Kochkurs und ein aufregender Familienausflug zur Spielscheune „LandLümmel“. Unter anderem das bietet die Kolpingsfamilie Jung und Alt in Darup für die erste Hälfte des neuen Jahres. Der Programm-Flyer, der an alle Daruper Haushalte im Innenbereich verteilt wurde, enthält Informationen zu den regelmäßigen Terminen wie das Radfahren (alle 14 Tage mittwochs ab 2. März) und der Doppelkopf-Runde im Pfarrheim (donnerstags nachmittags und abends im Wechsel).

Die Winter-Wanderung am 22. Januar bietet einen abendlichen Spaziergang mit Zwischenstopp und kleiner Stärkung durch die Baumberge. Weitere Informationen folgen. Ihre jährliche Mitgliederversammlung wird die Kolpingsfamilie Darup am 4. Februar durchführen. Am folgenden Tag (5. Februar) findet die Altkleider-Straßensammlung im Innen- und Außenbereich statt. Altkleider-Säcke sollten zur Abholung ab neun Uhr sichtbar an der Straße stehen. Helfer sind willkommen. Ob der Kolping-Karneval am 27. Februar in seiner gewohnten Form stattfinden kann, steht noch nicht fest. Auch hier werden Informationen folgen.

Nach coronabedingter Pause in den letzten beiden Jahren startet die Kolpingsfamilie Darup am 25. März einen neuen Versuch, im Rahmen ihrer Kickermeisterschaft die besten Daruper Tischkicker-Spieler zu ermittelt.

Für Familien mit Kindern wird es am 15. Mai mit einem Ausflug zur Spielscheune „LandLümmel“ spannend: Es geht auf den Waldhof Schulze Beikel in Borken-Marbeck. Eine Strohburg, Rutschen, ein Kletterbaum und Streichelzoo sollen den Besuchern einen schönen Familien-Nachmittag bescheren.

Auch der Kochabend für Paare wird in diesem Halbjahresprogramm nicht fehlen: Am 21. Mai lädt die Kolpingsfamilie Darup zum gemeinsamen Kochen und Essen in die Küche der Familienbildungsstätte Coesfeld ein.

Bereits zum sechsten Mal fährt die Kolpingsfamilie Darup mit Familien über das Pfingst-Wochenende in eine Jugendherberge. Vom 4. bis 6. Juni geht es ins sauerländische Rüthen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können die Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden oder nur eingeschränkt unter Einhaltung der derzeitigen Schutz- und Hygienevorschriften stattfinden. Bei Fragen zum Programm oder für Anmeldungen kann sich an die Ansprechpartner im Programm-Flyer gewendet werden oder an Thomas Wensing (Tel. 02502/ 221504) beziehungsweise Jennifer Wiesmann (Tel. 0177/6739630).

Das komplette Programm kann auf der Homepage, bei Facebook oder über die App der Kolpingsfamilie Darup abgerufen werden. Die App bietet zudem die Möglichkeit – auch für Nicht-Mitglieder – am Fußball-Bundesliga-Tippspiel teilzunehmen und dabei an jedem Spieltag einen Preis zu gewinnen. | www.kolping-darup.de