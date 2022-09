Die schönsten Weihnachtsmärkte in Münsterland und Umgebung

Der Giebelhüüskesmarkt – moderner Weihnachtsmarkt in der Umgebung

Für den schönsten Tag im Jahr ist alles vorbereitet. Die Weihnachtskarten sind geschrieben, die Plätzchen sind gebacken. Die perfekte Zeit, um endlich einmal über den Giebelhüüskesmarkt zu schlendern, der direkt im Schatten des Münsterer Kirchturms stattfindet. Hier finden sich vor allem junge Familien und Studenten ein, denn alles ist ein bisschen moderner als sonst. Kulinarisch sind vor allem Süßspeisen und Glühwein der Renner. Der perfekte Ort, um außerdem Wollprodukte, Mitbringsel aus Holz und handgemachte Schmuckgegenstände zu kaufen.

Der Aegidii-Weihnachtsmarkt – ein Märchen für Münster

Dieser Weihnachtsmarkt ist im ganzen Land für eine beeindruckende Holzpyramide und die große Krippe bekannt. Das anheimelnde Glockenspiel ertönt alle 30 Minuten und bringt vorweihnachtliche Stimmung auf den Platz. Für Fans ästhetischer Vorweihnachtszeit ist es der richtige Place to be, denn hier gibt es typische Weihnachtssnacks und jede Menge Handarbeit. Bratwurst, Grünkohl und Reibekuchen stehen an den verschiedenen Buden zur Auswahl und machen es den Menschen möglich, sich hier einen kleinen Snack zwischendurch zu gönnen.

Der Lichtermarkt St. Lamberti – elegant und schick

Der auf dem Prinzipalmarkt stattfindende St. Lamberti Lichtermarkt ist ein Augenschmaus, denn hier sind vor allem die Beleuchtungselemente legendär. Die blauen Hütten mit ihren weißen Dächern lassen von Weitem erkennen, dass hier eine besondere Stimmung herrscht. Eines der Highlights sind die vielfältigen Kunststände, die Töpferwaren, Filzprodukte und vieles mehr offerieren. Ein Weihnachtsmarkt, der durch seine funkelnden Lichter und die romantische Stimmung immer wieder gern besucht wird.

Das Kiepenkerl Weihnachtsdorf – der Klassiker für Familien

Richtig klassisch geht es am alten Denkmal in Münster zu, denn hier steht das Kiepenkerl Weihnachtsdorf. Seine Beliebtheit hat der Markt durch seinen liebevollen Hang zu Traditionen. Hier werden Wurstspezialitäten neben Waffel angeboten, Liköre neben Glühwein und natürlich jede Menge Lebkuchen. Klein, aber fein würden die Münsterer ihren Weihnachtsmarkt in der Bergstraße beschreiben. Jedes Jahr herrscht hier reger Andrang und es kann kaum abgewartet werden, bis der Platz endlich eröffnet wird.

Westfälischer Friedens-Weihnachtsmarkt – für jeden etwas

Der älteste und größte Weihnachtsmarkt in Münster ist der Markt am Platz des Westfälischen Friedens. Hier wird für jeden etwas geboten, von Klein bis Groß findet hier jeder sein Angebot. Das Lichtermeer am Rathaus lockt Besucher schon von Weitem an. Tagsüber finden sich hier eher Familie und ältere Menschen ein, abends erobern die jüngeren Personen das Feld. Es wird Glühwein in geselliger Runde geschlürft oder auf dem großen Karussell eine Runde gedreht. Der perfekte Weihnachtsmarkt für alle, die die besinnliche Zeit mit ihren Lieben, ihren Freunden oder ganz allein genießen möchten. Die Distanz zwischen Hauptbahnhof und Weihnachtsmarkt beträgt gerade einmal zehn Minuten, sodass selbst Besucher aus dem Umland gern vorbeikommen.