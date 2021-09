100 Jahre zurück

Digitale Formate stellen für Museen und kulturelle Einrichtungen eine Möglichkeit dar, Inhalte neu zu vermitteln und im besten Fall auch neuen Zielgruppen nahe zu bringen. Vor diesem Hintergrund haben sich das Jugendwerk für die Stadt Gescher e.V., das Stadtarchiv Ahaus und das Kulturmanagement der Stadt Gescher zu einem gemeinsamen Projekt zusammengeschlossen: In historischen Kostümen unternehmen Kinder und Jugendliche eine Reise in das westliche Münsterland vor 100 Jahren.

Wie sah damals der Alltag aus, wie war es in der Schule, wie lebten die Menschen zu jener Zeit? In einer mehrtägigen Instagram-Story schlüpfen die jungen Darsteller in historische Rollen und berichten an Originalschauplätzen aus ihrem Leben in der Zeit um 1900.

Am Donnerstag (9. 9.) um 17 Uhr stellen Max Pfeiffer von der Stadt Ahaus, Kirsten Rak (Jugendwerk Gescher) und Dr. Hanna Koch (Stadt Gescher) das Projekt im Rahmen der „Digitalen Woche“ im Westfälischen Glockenmuseum vor. Der Termin bietet auch Gelegenheit, sich über weitere digitale Projekte aus dem Archiv, dem Jugendwerk und den Museen zu informieren. Im Museum sind die 3-G-Regel sowie die aktuellen Hygienevorschriften zu beachten.