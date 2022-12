109 Genossen wollen die kostBAR retten

Damit ist für Sabrina Dankelmann auch erstmal die ursprüngliche Idee vom Tisch, sich ab Februar eine weitere Beschäftigung zu suchen. „Ich bleibe hier im Vorstand tätig, um das Ganze ordentlich mit aufzubauen“, bekundet die Gescheranerin, die zusammen mit Nicole Hisker das Geschäft weiterführen wird. Im Aufsichtsrat werden André Tubes, Henrik Dankelmann und Jaron Heskamp tätig sein. Für eine weitere Teilzeitkraft, die vorne im Laden mitarbeiten soll, hat Dankelmann bereits eine Stellenanzeige geschaltet. 15 Personen haben sich schon gemeldet, die ehrenamtlich den laufenden Betrieb unterstützen möchten, sowie eine Vielzahl weiterer Freiwilliger, die zu Sonderaktionen ihre Mithilfe angeboten haben. „So viele verkaufsoffene Sonntage haben wir gar nicht, dass ich die alle beschäftigen kann“, sagt Dankelmann lachend.

Noch im Sommer war ihr jedoch gar nicht nach Lachen zumute. Zuerst hatte die Corona-Pandemie Themen wie Plastikverzicht im Bewusstsein der Menschen nach hinten gedrängt, dann kam die Energiekrise. „Da habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich den Laden so nicht weiterführen kann“, blickt Dankelmann zurück. Nachdem sich die Hoffnung auf Besserung zerschlagen hatte, kam die Genossenschaftsidee auf. „Zu verlieren hatten wir nichts und haben einfach mal nachgefragt.“ Schnell war ein Flyer entworfen, auf den sich bereits 80 Interessenten zurückmeldeten. Genauso viele folgten der Einladung zur anschließenden Infoveranstaltung im Oktober, die ebenfalls „ein voller Erfolg“ gewesen sei. „Da waren so viele motivierte Leute und so viel positive Energie im Raum – das hat uns Hoffnung gemacht.“ Doch Sabrina Dankelmann fand auch klare Worte. „Ich habe deutlich gemacht, dass wir den Umsatz steigern müssen, und dafür ist jedes Mitglied mitverantwortlich.“ Heißt in Zahlen: Von 150 bis 200 Euro, die jeder Deutsche im Schnitt pro Monat für Lebensmittel ausgibt, müssen 50 Prozent im Unverpackt-Laden investiert werden. Wenn dann die Genossen im Bekanntenkreis oder bei Unternehmen noch die Werbetrommel rühren und das Geschäft, das weiterhin allen Gescheranern offensteht, Gewinn abwirft, werde dieser (abzüglich Rücklagen) je nach Höhe ihrer Einkäufe an die Mitglieder rückvergütet. „Man geht ja quasi im eigenen Laden einkaufen. Das macht auch ein wenig stolz“, findet Dankelmann, die die rund 50 000 Euro Startkapital vor allem in den Warenbestand investieren will.

Da viele Unverpackt-Läden bereits aufgegeben hätten oder von Schließung bedroht sind, wird Sabrina Dankelmann zu ihrer Genossenschaftsidee bald auch einen Vortrag beim Unverpackt-Verband halten – damit künftig vielleicht auch weitere Geschäftsinhaber wieder mit einem Lächeln in ihrem Laden stehen können. 7 Wer noch Interesse hat, sich mit 250 Euro an der Genossenschaftsidee zu beteiligen, kann sich per E-Mail wenden an: sabrina.dankelmann@kostbar-unverpackt.de