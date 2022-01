20 neue Strommastenwachsen in die Höhe

In der Bauerschaft Estern haben die Baumaßnahmen für die neue Höchstspannungsleitung von Amprion zwischen Nordvelen und Legden begonnen. Auf dem Gebiet von Gescher werden 20 Strommasten errichtet.

Nachdem noch im vergangenen Jahr die Arbeiten für die Baustraßen und der Gehölzschnitt erfolgt sind, sind jetzt die Trupps einer Spezialfirma unter anderem in Estern angerückt. Die Mitarbeiter erstellen Fundamente, auf denen die Strommasten errichtet werden.

Für die Standorte seien auf der Trasse im Vorfeld Probebohrungen erfolgt, um keine bösen Überraschungen zu erleben, wie Amprion-Sprecher Jonas Knoop mitteilt. Der gesamte Teilabschnitt von Nordvelen bis Legden ist 15,3 Kilometer lang. Davon verlaufen etwa fünf Kilometer auf Gescheraner Gebiet. Alle 300 bis 500 Meter wird ein Strommast gesetzt. Die Höhe der Stahlriesen variiert zwischen 50 und 70 Metern. „Auf jeden Fall halten wir den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zum Erdboden und die Grenzwerte vom Bundesamt für Strahlenschutz ein“, betont Jonas Knoop.

Die Stromleitung müsse maximal 15 Meter vom Erdboden entfernt sein. Das sei in jedem Fall gewährleistet, und somit würden die elektromagnetischen Felder darunter liegende Flächen nicht beeinträchtigen.

Auf Gescheraner Gebiet werden etwa 20 Strommasten installiert. Bei den dafür notwendigen Flächen handele es sich zum großen Teil um private Grundstücke, teilt der Amprion-Sprecher mit. Dafür sei in die Grundbücher eine Dienstbarkeit eingetragen worden.

Mit der Errichtung von fünf bis sechs Masten auf Gescheraner Gebiet werde Amprion noch warten, obwohl man dafür bereits Baurecht habe, wie Jonas Knoop mitteilt. Es müssten noch verschiedene Fragen geklärt werden, um auf der sicheren Seite zu sein. Es geht dabei um einen Abschnitt mit einer Länge von etwa zwei Kilometern.

Die Türme aus Stahl werden in einzelnen Elementen angeliefert und erst am Standort zusammengefügt. „Das ist eine Handarbeit in luftiger Höhe“, sagt Jonas Knoop. Daher dürften diese Maßnahmen, für die auch Kräne benötigt würden, nicht bei starkem Wind ausgeführt werden. Frost sei aktuell kein Problem bei der Ausführung der Arbeiten.

Wenn die Masten alle aufgestockt sind, können die vier Leiterseile, das sind die stromführenden Kupferseile, über die Masten gezogen werden. Im Spannfeld, das ist der Abstand zwischen zwei Masten, hängen die Seile dann ein wenig durch.

Der Abschnitt der Höchstspannungsleitung von Nordvelen bis Legden soll im kommenden Jahr 2023 fertiggestellt sein. Aber dann wird dort noch kein Strom fließen. Der Schalter kann erst umgelegt werden, bis die komplette Leitung fertig ist. Und das dauert noch. In Niedersachsen, erläutert Jonas Knoop, seien noch etwa 50 Kilometer Leitung im Planfeststellungsverfahren. Somit werde die Leitung in ihrer Gesamtheit wohl erst 2025 fertig sein und für den Transport von Windstrom zur Verfügung stehen.

Bei dem Projekt von Amprion geht es darum, Windstrom von Norden nach Süden zu transportieren. In Kooperation mit einem weiteren Netzbetreiber setzt Amprion den Bau einer 180 Kilometer langen 380-Kilovolt-Leitung zwischen dem Offshore-Konverter in Dörpen-West (Niedersachsen) und der Umspannanlage Niederrhein (Wesel) um. Diese Leitung ist Teil des Energieleitungsausbaugesetzes.