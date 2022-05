23,9 Prozent haben Briefwahl beantragt

Rund 13 400 Bürgerinnen und Bürger der Glockenstadt Gescher sind am Sonntag (15. 5.) bei der NRW-Landtagswahl dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Davon haben bereits 3200 ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Das entspricht einem Anteil von etwa 23,9 Prozent. Bis zum Wahlsonntag wird sich dieser Anteil noch erhöhen, wie die Erfahrungen in der jüngsten Vergangenheit gezeigt haben.

Die Verwaltungsmitarbeiter Christian Prost und Lisa-Marie-Brands, die gemeinsam mit Kathrin Pollmann (nicht im Bild) für die Durchführung der Landtagswahl verantwortlich ist, präsentieren die Wahlurne im Briefwahlbüro im Rathaus. Dieses Büro ist diesmal nicht im Bürgerbüro, sondern in einem anderen Raum im Erdgeschoss eingerichtet worden, der mehr Platz bietet.

„Das ist ein Trend, der sich fortsetzt“, sagt Lisa-Marie Brands, die gemeinsam mit Kathrin Pollmann im Rathaus für die Durchführung der Landtagswahl verantwortlich ist. Bereits seit gut vier Wochen, seit dem 13. April, ist das Briefwahlbüro im Rathaus der Stadt Gescher geöffnet. 1800 Bürgerinnen und Bürger haben ihre Briefwahlunterlagen über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte angefordert und per Post nach Hause geschickt bekommen.

Die übrigen 1400 haben die Unterlagen persönlich oder schriftlich beantragt und entweder vor Ort bereits ihre Stimme abgegeben, die Wahlunterlagen mit nach Hause genommen oder sich per Post zuschicken lassen.

Lisa-Marie Brand kommentiert dazu: „Immer mehr Wählerinnen und Wähler entscheiden sich für die Briefwahl, so können die Wahlunterlagen ganz einfach online angefordert werden, und man ist nicht mehr an den Wahltag gebunden.“

Wer dennoch vor Ort wählen möchte, konnte und kann dieses vorher im Briefwahlbüro der Stadt erledigen. Bei der Bundestagswahl im September 2021 haben etwa 5240 Bürgerinnen und Bürger, das entspricht einem Anteil von rund 48,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler, per Briefwahl ihre Stimme abgegeben.

Wer sich die Mühe mache und Briefwahl beantrage, gebe tatsächlich oft auch seine Stimme wirklich ab, haben die verantwortlichen Mitarbeiterinnen im Rathaus festgestellt. Es sei fast so, als wollten die Bürgerinnen und Bürger unter allen Umständen sicherstellen, an der Wahl teilzunehmen, heißt es.

Bei der Bundestagswahl hatte die Stadt Gescher für 5239 Wählerinnen und Wähler Briefwahlunterlagen ausgestellt. Am Wahlabend seien 4993 Briefwahlstimmen ausgezählt worden. Hinzu kamen Wahlbriefe, die zwar zurückgekommen seien, aber wegen formeller Mängel von den Briefwahlvorständen zurückgewiesen werden mussten und nicht zur Auszählung gelangten.

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Wählerinnen und Wähler den Wahlschein nicht unterschrieben oder gar nicht erst beigefügt haben. „Der Anteil der Rückläufer liegt somit sicherlich bei 97 bis 98 Prozent“, heißt es.

7 Die Wahlunterlagen zur Landtagswahl 2022 können online bis einschließlich Mittwoch (11. Mai) und vor Ort im Briefwahlbüro bis Freitag (13. Mai) beantragt oder abgeholt werden. Die ausgefüllten Wahlunterlagen (rote Wahlbriefe) müssen bis Sonntag (15. Mai) um 18 Uhr bei der Stadt Gescher eingegangen sein.

7 Die roten Wahlbriefe können portofrei in jeden gelben Briefkasten eingeworfen oder direkt bei der Stadt abgegeben werden.

7 Lisa-Marie Brands empfiehlt aber, ab Mittwoch (11. Mai) keine Wahlbriefe mehr auf den Postweg zu geben, da hierbei die Gefahr bestehe, dass diese nicht mehr rechtzeitig ankommen. Die Wahlbriefe könnten dann besser direkt in den Briefkasten am Seiteneingang des Rathauses eingeworfen werden.

7 Alle übrigen Wahlberechtigten, die keine Briefwahl beantragt haben, können ihre Stimme am Wahltag (15. 5.) vor Ort in dem entsprechenden Wahllokal abgeben, das jedem Wahlberechtigten auf der Wahlbenachrichtigung mitgeteilt worden ist. Gespannt ist das Team der Stadtverwaltung darauf, wie hoch die Wahlbeteiligung am Ende sein wird. Bei der Landtagswahl 2017 lag diese bei 69,30 Prozent.