49 083 Badegäste suchten Abkühlung

„Wir gehen davon aus, dass viele Leute sich in der Coronazeit für die Kinder Außenpools angeschafft haben“, vermutet Berlemann.

0 Die Zahlen: Die 49 083 Badegäste hat das Freibad vom 26. Mai bis zum 11. September gezählt. Der stärkste Tag war der 14. August mit 1340 Besuchern, der schwächste Tag der 30. Mai mit 78 Badegästen. 1778 Jahreskarten sind 2022 verkauft worden. „Sonst waren es immer um die 2500“, zieht Brüninghoff einen Vergleich. Dafür sind mit 15 363 (davon 1007 zum Abendtarif) mehr Einzelkarten verkauft worden als 2019 (12 297).

0 Neuerungen: „Wahnsinnig gut angekommen“ seien die Sonnenliegen, die Badegäste gegen ein Pfand von zwei Euro entleihen können, sagt Berlemann. „Und die wurden auch pfleglich behandelt“, ergänzt Brüninghoff. Das Sonnensegel fürs Kinderbecken wurde nun bereits zur Probe aufgespannt. „Nächstes Jahr hängt es“, verspricht Brüninghoff.

0 Vandalismus: Wer nachts ins Freibad einsteigt und – wie dieses Jahr wieder geschehen – Findlinge, Mülleimer und Bänke ins Wasser wirft, macht sich nicht nur des Hausfriedensbruchs, sondern auch der Sachbeschädigung strafbar. „Das ist immer noch ein Problem“, schüttelt Brüninghoff den Kopf.

0 Badeunfälle: Dass er mal ein Kind aus dem Wasser ziehen muss, das sich überschätzt hat, komme durchaus öfter vor, sagt Hermann Berlemann. Doch einen Einsatz wie am 24. August, als ein vierjähriger Junge im Gewusel fast ertrunken wäre, gebe es glücklicherweise nur selten. Eine Rettungsassistentin aus Steinfurt habe direkt neben dem Becken gestanden. „Zusammen mit unserer Rettungsschwimmerin, die schneller unter war als ich, hat sie den Jungen dann reanimiert“, berichtet Berlemann. Dies zeige, wie wichtig zum einen die Umsicht aller Badegäste, aber auch die Unterstützung durch die DLRG ist. „Denn Kinder ertrinken leise“, sagt der Schwimmmeister.

0 Einwinterung: Rasenmähen und Laubkehren in den Grünanlagen werde im Oktober und November noch so lange nötig sein, wie Laub falle. Außerdem werde ein Pflanzbeet erneuert. „Die Umkleidekabinen haben wir in den letzten Wintern nach und nach saniert. In diesem Jahr ist die Herrentoilette dran“, informiert Berlemann. Der Wasserstand in den Becken ist abgesenkt und das Wasser mit einem Überwinterungskonzentrat gegen Kalk und Schmutz versetzt worden. „Dann ist die Reinigung im Frühjahr einfacher“, meint Berlemann. Diese Maßnahmen starten dann wieder im März. Nur im Januar und im Februar ist im Freibad gar nichts los. Dann haben auch die beiden Schwimmmeister und ihre Kollegen Urlaub.