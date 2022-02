Ab Mai zieht hier wieder Leben ein

Draußen warten die Tennisplätze darauf, dass die Saison in einigen Wochen beginnt. Drinnen tut sich schon jetzt eine Menge: Das SV-Clubheim an der Daimlerstraße hat sich in eine Baustelle verwandelt und wird komplett modernisiert. „Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1985. Seitdem ist hier nichts mehr gemacht worden“, weiß SV-Ehrenvorsitzender Rainer Nienhaus, früher Chef der hier ansässigen TSG. Schon bei der Vereinsfusion sei zugesagt worden, das Gebäude zu sanieren. Dann hatten andere Vereinsprojekte Vorrang, bis der SV sich jetzt erfolgreich um Mittel aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ beworben hat. Das habe vieles beschleunigt, freut sich SV-Geschäftsführer Jürgen Richter und verweist auf den Tribünenbau am Ahauser Damm. Dort geht es ebenso voran wie an der Daimlerstraße, wo die Handwerker bis Ende April fertig sein wollen.

Schon im Dezember ist eine neue Heizungsanlage eingebaut worden. Der moderne Gasbrenner soll helfen, die Heizkosten zu senken. Im Januar ging es dann los mit Vorarbeiten – die SV-Handwerker Rainer Valasik und Herbert Hoppe haben die alte Theke und Holzverkleidungen ausgebaut, sodass die beauftragten Firmen – alle aus Gescher und Umgebung – loslegen konnten. Ales erstes wurden neue Fenster eingebaut, die energetisch up to date sind und einen besonderen Schallschutz bieten. Damit ist ein großes Problem gelöst, denn die alten Fenster waren nicht mehr dicht. Bei Regen und Wind, wissen Nienhaus und Richter, wurde es nass und zugig im Hauptraum. Derzeit laufen die Arbeiten an der Decke, die gedämmt und mit weißen Rigipsplatten verkleidet wird. Auch die Elektrik wird auf den neuesten Stand gebracht, künftig gibt es nur noch LED-Strahler. Insgesamt erhofft sich der SV von diesen Maßnahmen eine deutliche Absenkung der Verbrauchskosten.

Auch die Innenausstattung wird erneuert. „Wir wollen uns in Standard und Optik unserem neuen Clubheim am Ahauser Damm angleichen“, erläutert Jürgen Richter. Das gelte für die große Theke mit Büffetwand und Kühlanlagen, aber auch für die neue Bestuhlung. Auch eine neue Fassbierkühlung wird eingebaut. Noch vor Beginn der Tennis-Freiluftsaison werden außerdem die Zäune gerichtet.

Rund 110 000 Euro kostet die Clubheim-Sanierung, etwa die Hälfte davon ist über die Förderung gedeckt. Weitere Mittel aus dem NRW-Topf „Moderne Sportstätten“ fließen in die Zuschauertribüne am Ahauser Damm und in den Sportler-Treff am Borkener Damm, wo die Heizungsanlage erneuert und der Keller abgedichtet wurden. Neben dem SV Gescher profitieren auch der FC Fiat, der TV Gescher und der SuS Hochmoor vom Förderprogramm.

Ab Mai dürfte wieder viel Leben ins runderneuerte SV-Clubheim Daimlerstraße einziehen. Tennisspieler und Radsportler haben hier ihren Treffpunkt. Auch für vereinsinterne Sitzungen bietet das sanierte Gebäude im Gewerbegebiet Nord ein schönes Ambiente. Und ab September – wenn die Corona-Lage dies zulässt – sollen hier wieder Partys steigen: Interessierte können das Clubheim für private Feste mieten, wobei die Einnahmen die Vereinskasse aufbessern sollen. Interessierte wenden sich an die SV-Geschäftsstelle, Tel. 955 51 74, oder direkt an Rainer Nienhaus, Tel. 1247.