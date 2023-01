Abraham Frank soll präsent bleiben

Die meisten Velener kennen Abraham Frank nicht mehr persönlich. Der jüdische Velener ist 1941 in Riga von Nazis ermordet worden. An ihn und das Unrecht, das ihm und seiner Familie widerfuhr, erinnern in der Stadt heute vor allem noch einige Stolpersteine sowie der Name der Sekundarschule. Die Betonung liegt auf noch. Denn die weiterführende Schule wird bald „Gesamtschule Gescher – Standort Velen“ heißen. Ein wichtiges Stück Erinnerungskultur und auch Mahnung wird dann wohl vorerst verschwinden.

Schüler der Sekundarschule pflegen im Jahr 2018 Stolpersteine im Velener Ortskern. Auch der Stein, der in Erinnerung an Abraham Frank, den Namensgeber der Schule, gelegt wurde, ist poliert worden.

Abraham Frank kam 1872 in Velen zur Welt. Seine Nachfahren hätten in diesen Tagen in Velen im Kreise der Familie wohl das Lichterfest Chanukka gefeiert und so an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem erinnert und das Ende der Unterdrückung des Judentums durch die Griechen.

Die Nazis haben auch in Velen und Ramsdorf versucht, das jüdische Leben auszulöschen. Die Stadt Velen, damals noch mit Bürgermeister Christian Schulze Pellengahr, setzte sich bei der Gründung der neuen Sekundarschule aber dafür ein, dass die Einrichtung nach dem jüdischen Velener benannt wird. Immerhin ein Symbol für das jüdische Leben in der Stadt.

„Es stimmt, der Name wird zunächst verschwinden“, bestätigt auch Dr. Thomas Brüggemann, Erster Beigeordneter der Stadt Velen. Er ergänzt aber, dass es gut wäre, die Erinnerung an die ehemalige Schule sowie an Abraham Frank auch in Zukunft in der Schule festzuhalten. „Zum Beispiel in Form einer Wandtafel. Aus Realschulzeiten sind ja schließlich auch noch Spuren zu finden“, so Thomas Brüggemann. Das sei allerdings ein Thema, das nach der Anmeldephase für die Schule im Januar 2023 besprochen werden solle.

Brüggemann erwähnt, dass die Velener Schule in Zukunft Teil der Gesamtschule Gescher sei. „Da wollen wir der Stadt Gescher als Träger sowie der Schulleitung nicht vorschreiben, wie sie ihre Schule zu nennen hat“, erklärt der Beigeordnete der Stadt Velen.

Gleichwohl hoffe er, dass die jüdische Geschichte in Velen weiter in den Unterricht der Schule eingebunden werden kann. Seit 2012 liegt zum Beispiel der Stolperstein in Erinnerung an Abraham Frank vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie in der Bahnhofsallee. „In der Vergangenheit sind diese und auch die jüdische Geschichte vor Ort immer wieder in den Unterricht der Sekundarschule und auch schon der Realschule eingebunden worden“, so Brüggemann.

Bernhard Manemann-Kallabis, der Schulleiter der Gesamtschule Gescher und kommissarisch auch schon der Sekundarschule in Velen, versichert, dass das Finden eines Namens und das Erhalten der Erinnerung an Abraham Frank in Zukunft eine Rolle spielen werden. „Nach dem Anmeldeverfahren werden wir weitersehen, wie sich das mit dem Namen für die Gesamtschule entwickelt. Ich finde, es muss später auch eine Identifikationsmöglichkeit da sein für die Schule mit dem Namen“, sagt Manemann-Kallabis.

Er berichtet, dass die Gesamtschule Gescher auch mit Kollegen im Riga-Komitee vertreten sei. Dabei handelt es sich um ein Bündnis von Städten, um an die Deportation von Juden zu erinnern. „Wenn es geht, bin ich selber dabei“, so Manemann-Kallabis über dieses Bündnis.

Und auch der Name Abraham Frank könne gezielt in Form einer Erinnerungskultur über das Schuljahr verteilt in den Schulalltag eingebunden werden. „Ich halte das für eine wesentliche Geschichte, dass Schulen gerade im Bereich der Judenverfolgung durch die Nazis schauen, die Erinnerung wach zu halten. Wer macht es denn sonst?“, fragt der Schulleiter. Er ergänzt, dass das Thema an sich auch im Unterricht vorkomme. Vor allem in den Klassen neun und zehn und später im Geschichtsunterricht der Oberstufe.