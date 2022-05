Abschied vom Verbandsmodell

Jahr für Jahr muss viel Geld in die Hand genommen werden, um die Wirtschaftswege einigermaßen in Schuss zu halten. Vom lange favorisierten Verbandsmodell will man sich in Gescher jetzt verabschieden.

Sie empfiehlt dem Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt (ILU) und nachfolgend dem Rat, die Errichtung des Verbandes nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen sollen die Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege über eine höhere Grundsteuer A und einen erhöhten städtischen Eigenanteil finanziert werden. Auch 2022 soll noch kräftig investiert werden: 100 000 Euro, die im laufenden Haushalt als Investitionszuschuss für den Wegeverband eingeplant waren, sollen in Sanierungsmaßnahmen in Estern und Tungerloh-Capellen fließen.

Seit mehr als zehn Jahren wird in Gescher am Verbandsmodell gearbeitet. Die Vorbereitungen waren so weit gediehen, dass im Oktober 2020 zur Errichtungsversammlung eingeladen werden sollte. Die konnte wegen Corona nicht stattfinden. Seitdem haben die rechtlichen Unklarheiten – auch als Folge der Einwendungen bei der Offenlage der Errichtungsunterlagen – noch zugenommen.

Bei einigen Fragestellungen, so die Verwaltung, bliebe eine gerichtliche Prüfung abzuwarten. Hinzu käme ein hoher Personalaufwand bei der erforderlichen Aktualisierung der gesamten Errichtungsunterlagen für eine erneute Offenlage als auch bei den verwaltungsseitig zu leistenden Aufgaben, sobald es einen handlungsfähigen Verband in Gescher gebe. Ohnehin sei der Finanzierungsbedarf für die Wegeunterhaltung höher als vor der Pandemie veranschlagt: Hier rechnet man jetzt im Rathaus mit Investitionskosten von 270 000 Euro jährlich plus 32 000 Euro Unterhaltungsaufwand.

Vor diesem Hintergrund rät die Verwaltung sowohl von der Gründung eines Verbandes als auch von einer Beitragserhebung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ab. Favorisiert wird eine Finanzierung über die Grundsteuer A. Dafür sprächen der geringere Aufwand bei der Erhebung und die vorhandene Rechtssicherheit. Nach dem Rechenbeispiel der Verwaltung würde die Stadt weitere 95 000 Euro, die bei einer Verbandsgründung an zusätzlichen Personalkosten entstanden wären, in den Topf geben. Weitere 37 000 Euro sollen die Grundstückseigentümer im Außenbereich über eine höhere Grundsteuer A aufbringen. Deren Hebesatz würde so ab 2023 von 247 auf 308 Prozentpunkte steigen.

Zwar ist der Einsatz der Grundsteuereinnahmen nicht zweckgebunden möglich. Über einen Ratsbeschluss ließe sich aber sicherstellen, dass die notwendigen Haushaltsmittel für die Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege fortlaufend und verbindlich in die Haushaltspläne aufzunehmen sind. Die Höhe des Finanzbedarfes sei dabei „in angemessenen Zeiträumen“ zu überprüfen, heißt es.

100 000 Euro, die der Verband in diesem Jahr bekommen hätte, sollen direkt in die Sanierung von Wirtschaftswegen gesteckt werden. Nach der Priorisierung aus 2021 sind Teilstücke in Estern (Verlängerung Südlohner Damm) und die „Schlittkämpe“ in Tungerloh-Capellen dran. Die Sanierungskosten für gut 1000 Meter Weg werden auf 98 500 Euro geschätzt.