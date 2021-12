Abwassergebühren bleiben stabil

Es läuft weiterhin rund beim Abwasserwerk. „Wir sind nicht auf Gold gebettet, aber es funktioniert alles“, stellte Betriebsleiter Rolf Hackling am Dienstagabend im Betriebsausschuss fest. Diese Einschätzung spiegelt sich auch bei den Abwassergebühren wieder: Hier bleibt es 2022 bei einem Kubikmeterpreis von 2,22 Euro für Schmutzwasser. Bei der Zusatzgebühr für Niederschlagswasser ist sogar eine geringfügige Senkung um zwei Cent vorgesehen. Nur die Fäkalschlammabfuhr verteuert sich spürbar von 44,65 auf 50,45 Euro pro Kubikmeter. Das hänge mit dem Ausgleich von Gebührendefiziten aus den Vorjahren und einer Preissteigerung beim Abfuhrunternehmen zusammen, hieß es.

Die Abwassergebühren in Gescher verändern sich 2022 kaum.

Deutlich machte Hackling, dass das Gebührenniveau in Gescher vergleichsweise niedrig ist. Ursächlich dafür sei, dass hier mit einer kalkulatorischen Verzinsung von nur drei Prozent gerechnet werde – in Coesfeld beispielsweise sei dieser Satz höher. Das führe auf der einen Seite zu niedrigeren Bilanzgewinnen, ermögliche aber auf der anderen Seite günstige Gebühren. Die wurden einstimmig beschlossen: 2,22 Euro/Kubikmeter für Schmutzwasser, 0,10 Euro/qm als Grundgebühr für Niederschlagswasser, 0,26 Euro/qm als Zusatzgebühr für Niederschlagswasser und 50,45 Euro/Kubikmeter für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen.

Auch der Wirtschaftsplan zeugt von einer soliden Entwicklung. Das prognostizierte Bilanzergebnis für 2021 fällt mit 462 000 Euro etwa 9000 Euro niedriger aus als geplant. Für 2022 wird mit einem Gewinn von 457 000 Euro gerechnet. Für die Folgejahre kalkuliert die Betriebsleitung mit etwas niedrigeren Bilanzgewinnen bei unveränderten Gebühren.

Auf Kassenkredite, so Hackling, könne das Abwasserwerk in den kommenden Jahren noch nicht verzichten. Seine Investitionen wird das Werk im kommenden Jahr auf über eine Million Euro hochfahren. Schwerpunkte sind die Erschließung des Gewerbegebietes „Hof Wissing“, die Fortführung des Projektes „Fremdwasser Hochmoor“ und der Bau der Grabenverrohrung Kardinal-von-Galen-Straße/Heidestraße. An die Stadt Gescher wird weiterhin eine Eigenkapitalverzinsung von 140 000 Euro abgeführt.

Auch dieses Zahlenwerk fand im Ausschuss einmütige Zustimmung. Hackling verwies darauf, dass der Fuhrpark des Abwasserwerkes sehr veraltet sei. Dies sei den Mitarbeitern kaum noch zuzumuten. Ab 2023, so der Betriebsleiter, werde man da etwas tun müssen.