Als Glücksbringer gern gesehen

Klar, die Sache mit dem Glücksbringer-Image begegnet Markus Kipp im Alltag immer wieder. Fast in jeder Arbeitswoche gibt es Menschen, die dem Schornsteinfeger über die Schulter streichen oder einen der goldenen Knöpfe an der Jacke berühren möchten. „Jetzt habe ich eine Woche Glück“, heißt es dann. Oder andere füllen direkt im Anschluss an die Begegnung mit dem schwarzen Mann einen Lottoschein aus. Ob das schon mal zu einem Hauptgewinn geführt hat? „Ich glaube nicht“, schmunzelt der 54-jährige Ramsdorfer. Zumindest habe ihm niemand davon berichtet, dass er Auslöser für geflossene Lotto-Millionen gewesen sei.

Gerade zum Jahresende wünschen sich die Menschen Glück und vertrauen darauf, dass das neue Jahr mehr Licht als Schatten bringt. Dass Schornsteinfeger neben vierblättrigen Kleeblättern, Marienkäfern oder rosa Schweinchen als Glücksbringer wahrgenommen werden, hat eine lange Tradition. Schon im Mittelalter haben Schornsteinfeger als wandernde Handwerksgesellen ihre Dienste angeboten. Die Menschen wussten genau: Zu viel Ruß im Schornstein bedeutete große Brandgefahr. „Da war der Schornsteinfeger ein willkommener Gast, denn er brachte Sicherheit und damit Glück ins Haus“, erläutert Kipp die Zusammenhänge. Hinzu kam ein Schuss Aberglaube, denn mit ihrer dunklen Kleidung und dem rußgeschwärzten Gesicht wirkten die Wandergesellen ein wenig unheimlich. Hinter vorgehaltener Hand hieß es dann, sie könnten böse Geister vertreiben…

All das spielte bei der Berufswahl von Markus Kipp keine Rolle. „Mein Onkel war auch Schornsteinfeger, da ist die Idee früh entstanden“, blickt er zurück. Über ein Schulpraktikum in Heiden kam er an eine Lehrstelle und legte im Januar 1986 seine Gesellenprüfung ab. „Ich habe schon einen speziellen Beruf“, findet Kipp. Man sollte handwerklich geschickt sein und habe viel mit Kunden zu tun, müsse die eigentliche Arbeit aber im Ein-Mann-System leisten. „Und schwindelfrei sollte man auch sein“, ergänzt Kipp, der seine Meisterprüfung 1990 ablegte.

Seinen ersten eigenen Kehrbezirk erhielt Kipp 2005 in Schapdetten. Als 2007 der hiesige Kehrbezirk frei wurde, hat sich Kipp darauf beworben – die Vergabe erfolgt über ein Punktesystem bei der Bezirksregierung. Seitdem ist der 54-Jährige der zuständige Bezirksschornsteinfeger für Hochmoor, den südlichen Teil von Gescher und den halben Ort Groß Reken. Alle sieben Jahre, so will es das europäische Recht, werden die Kehrbezirk neu vergeben – Kipp hat „seinen“ Bezirk soeben für den Zeitraum 2022 bis 2028 erneut bekommen und möchte ihn am liebsten bis zur Rente behalten.

Was alles zu den Aufgaben eines Schornsteinfegers gehört? Er sorgt bei regelmäßigen Kontrollen dafür, dass Schornsteine, Abgasleitungen, Kaminöfen, Heizungs- oder Lüftungsanlagen sauber sind und einwandfrei funktionieren. Mit Kehrbesen oder Haspel entfernt er Ruß und andere Ablagerungen. Auch Messgeräte zählen zur Standard-Ausrüstung, um Heizabgase zu prüfen, etwa auf eine zu hohe Konzentration von Kohlenmonoxid. Aber Schornsteinfeger sind auch Energieberater: „Die entsprechende Ausbildung habe ich 2007 gemacht“, sagt Markus Kipp. Bei dieser freien Tätigkeit sei er von Kunden bei der Anschaffung von Heizungen, Kaminöfen oder neuen Fenstern gefragt. Auch Energieausweise stellt Kipp aus, etwa beim Verkauf von Gebäuden oder Wohnungen.

Fast 20 000 Glücksbringer gibt es laut Bundesverband zurzeit in Deutschland, davon rund 1700 Auszubildende und zehn Prozent Frauen. Von Familie von dem Berge, die Markus Kipp anlässlich des Fototermins an unserer Geschäftsstelle in Gescher trifft, lässt sich Kipp gerne als Glücksbringer in Anspruch nehmen. Tim (5) hätte gerne bunte Kletties für seine neue Schultasche. Und Mutter Sabrina wünscht sich, was sich viele für 2022 erhoffen: Gesundheit.