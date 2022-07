Andreas Trepmann regiert in Büren

In bester Feierlaune präsentierte sich am vergangenen Wochenende auch die St.-Hubertus-Schützengilde in Büren. Hier gewann Andreas Trepmann den Wettkampf an der Vogelstange und wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Als Königin steht Manuela Lammerding an seiner Seite.

Bei gutem Sommerwetter eröffnete das Kinderschützenfest die Festtage der St.-Hubertus-Schützengilde in Büren. Nach spannendem Kampf behielt Frieda Robert die Oberhand und nahm ihren Bruder Lukas zum König. Gekonnt nahmen sie die Parade ab, bevor es anschließend an die Spielstationen ging und die Kinder ihre Preise in Empfang nehmen konnten. Im Zelt gab es unterdessen Kaffee und leckeren Kuchen von Mia´s Backhaus.

Das Königspaar aus dem Jahr 2019, Hendrik Dönnebrink und Stefanie Heidemann, nahm abends die Parade ab, bevor Pfarrer Wenning zum Wortgottesdienst einlud. Viele hatten den Weg zum Bürener Zelt gefunden. Der Musikzug Gescher zeigte nach der allzu langen Corona-Pause, wie man die Stimmung zum Kochen bringt. Selbstverständlich wollte die jubelnde Menge den viel diskutierte Song „Layla“ nicht missen und auch hier ging der Musikzug auf das Publikum ein und performte den extra eingeübten Titel.

Der Thron aus dem Jahr 2019 hatte die lange Pause genutzt und sich ein neues Konzept für den Freitagabend ausgedacht: Anders als in Büren bislang üblich wurden Gäste zu dem „alten“ Thron geladen – dies aber in lockerer Atmosphäre an Stehtischen.

Der Samstagmorgen begann mit dem Antreten der Schützen. Anschließend ehrte der Vorsitzende Dr. Hubert Upgang die Schützen Herman Brillert und Franz-Josef Stotter für 50-jährige Mitarbeit im Schützenverein und nahm Stefan und Julius Hörbelt als Jungschützen in die Gilde auf. Neu in den Verein wurden Franz-Josef Wiegand und Carsten Wening aufgenommen.

An der Stange zeichnete sich ein harter Wettkampf um den in russischen Nationalfarben bemalten Vogel ab, bei dem sich am Ende Andreas Trepmann durchsetzen konnte und den Vogel um 12.22 Uhr mit dem 153. Schuss abschoss. Zur Königin erkor er Manuela Lammerding. Anne Trepmann und Bernd Lammerding sowie Bernd und Kathrin Honvehlmann vervollständigen den Thron und werden den Schützenverein St. Hubertus in der kommenden Regentschaft bestimmt bestens repräsentieren.

Als nächster Höhepunkt kam das Knubbenschießen, hier bildete sich direkt eine lange Schlange von Frauen und Männern, die den Knubben, in Gestalt des Coronavirus, von der Stange holen wollten. Hier setzte sich Jürgen Koppers durch.

Die Tanzband Musica-e sorgte für eine stets volle Tanzfläche. Das Königspaar verstand es, das gut gefüllte Zelt mitzureißen und ließ sich auf der Bühne ausgelassen feiern. Bis in die frühen Morgenstunden wurde stimmungsvoll gefeiert.