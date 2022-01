Angehörige retten Frau aus Flammen

Großeinsatz der Feuerwehr am Samstagnachmittag: Wohnung brennt in voller Ausdehnung

Gescher

Die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung, als die Feuerwehr eintrifft. In Vollbrand stand am Samstagnachmittag eine Wohnung an der Ecke Borkener Damm/Gustav-Freytag-Straße. Die Wehr war mit 60 Kräften im Einsatz, um eine weitere Ausdehnung der Flammen zu verhindern und um das Feuer zu löschen. Die Bewohnerin, eine ältere Dame, erlitt schwere Brandverletzungen. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Als Brandherd vermutet die Polizei einen Weihnachtsbaum, der Feuer gefangen haben soll.

Von Leon Seyock