Angekommen und auf eigenen Wegen

Seit einem halben Jahr leben sie auf dem Haus Haller Stiftungsgelände: Elf junge Ukrainer und zwei Begleitpersonen. Aus Kiew waren sie vor dem Krieg geflohen und über Stationen in Ungarn und Polen nach Deutschland gekommen. Romano-Gruppe – so heißen sie in Haus Hall. Zeit zum Ankommen und sich Einfinden war für sie zunächst das Wichtigste.

Inzwischen gehen die Jungen tagsüber „eigene“ Wege. Die meisten von ihnen besuchen seit dem Sommer die Förderschule, manche zum ersten Mal in ihrem Leben. Ihre ukrainische Betreuerin Alla Korzh hatte Sorge vor diesem großen Schritt: „Als die Nachricht kam, dass sie hier zur Schule in verschiedene Klassen gehen sollen, habe ich zwei Nächte nicht geschlafen. Dann habe ich gesehen, wie glücklich sie waren, morgens mit dem Tornister loszugehen“, sagt sie. Die Jungen seien offener geworden, sagt auch Switlana Scheremet. Die Ukrainerin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt, arbeitet in der Romano-Gruppe als Betreuerin und übersetzt zwischen Alla Korzh und den Stiftungsmitarbeiterinnen.

Die Stiftung Haus Hall steht in Fragen zur Unterbringung und Betreuung der Flüchtlingsgruppe im Kontakt mit den Behörden des Kreises Borken. Stiftungsmitarbeiterin Martina Blömer koordiniert die Arbeit des siebenköpfigen Betreuungsteams. „Die Gruppe war in der ukrainischen Einrichtung an eine andere Tagesstruktur und andere Abläufe gewöhnt, als wir sie hier kennen. Anfangs kamen auch die Fluchterfahrungen und die Sprachbarriere erschwerend hinzu. Dass wir in der Stiftung trotz großer und kleiner Herausforderungen Wege finden, die Jungen individuell zu unterstützen, das ist eine tolle Erfahrung“, sagt sie. „Im März hat der Fachverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP) bei den katholischen Einrichtungen der Eingliederungshilfe angefragt, ob sie kurzfristig eine Aufnahme ermöglichen können“, so Dr. Thomas Bröcheler, Geschäftsführer der Stiftung Haus Hall, „Mitarbeiter aus der ganzen Stiftung haben mit großem Einsatz daran gearbeitet, dass wir Räumlichkeiten zur Verfügung stellen konnten. Der größte Dank gilt den Mitarbeiterinnen, die die Betreuung übernommen haben.“

Eine wichtige Entlastung war es für die Romano-Gruppe, als einer der Jungen in eine heilpädagogische Intensivgruppe auf dem Stiftungsgelände wechselte. „Er wird dort jetzt stärker unterstützt. Und wir können das Gruppenleben leichter gestalten. Egal, wie schwierig er ist, er wird hier geliebt“, sagt Alla Korzh. Sie und ihr ukrainischer Kollege Sergej Chernenko leben in kleinen Wohnungen auf dem Gelände. Beide haben regelmäßige Arbeitszeiten in der Gruppe.

„Die Kinder sind glücklich hier“, sagt die Ukrainerin, „und ich bin für alles sehr dankbar.“ Offene Fragen und widersprüchliche Gefühle beherrschen jeden Kontakt in die Ukraine: Wie lange wird der Krieg noch dauern? Wann können die Jungen zurückkehren? Froh, mit ihrer Gruppe in Sicherheit zu sein, lebt Alla Korzh in Sorge und Angst um ihre Familie in der Ukraine.