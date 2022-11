Angler haben Teich „gerettet“

Der Klimaschutzpreis von Westenergie steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Natur- und Umweltschutzes. Der Preis, den das Energieunternehmen gemeinsam mit der jeweiligen Kommune verleiht, geht an örtliche Vereine, Gruppen oder Organisationen, die sich beim Thema Klimaschutz besonders verdient gemacht haben.

In Gescher gewinnt in diesem Jahr der Angel- und Naturschutzverein Gescher e.V. den 1. Preis und damit 500 Euro. Die Vereinsjugend befasste sich mit der Rettung der im Wasser lebenden Tiere im Ebbingsteich. Das Projekt verhinderte das „Umkippen“ des Gewässers. Zusätzlich kümmerten sich die ANV-Mitglieder um die Wiederansiedlung des Aals, einer bedrohten Fischart, und brachten Totholz zum Teich. Dieses dient als Laichhilfe für die Fische.

Über den zweiten Platz und damit 300 Euro Preisgeld freut sich die Pankratius-Schule mit ihren Teilstandorten in Gescher und Hochmoor. Die Schüler sammeln Müll in der Schulumgebung, haben Müllstationen für die Mülltrennung aufgestellt und nutzen wiederverwendbare Brotdosen für ihr Pausenfrühstück. Der dritte Preis, der mit 200 Euro belohnt wird, geht an die DPSG Gescher. Die Pfadfinder wollen mehrere Insektenhotels bauen und diese voraussichtlich im kommenden Frühjahr in der Umgebung aufhängen.

Die Preisverleihung durch Klimaschutzmanager Christian Fleer und Laura Tepaße, Kommunalmanagerin bei Westenergie, fand am Montagnachmittag im Rathaus statt. „Ich freue mich, heute alle Gewinner für ihr besonderes Engagement mit dem Klimaschutzpreis auszeichnen zu dürfen“, sagte Laura Tepaße. Die Projekte trügen in besonderem Maße dazu bei, die Natur und die Artenvielfalt in der Region zu erhalten und zu fördern. Ein solcher Einsatz habe eine Belohnung verdient „und motiviert hoffentlich dazu, weiterhin behutsam und rücksichtsvoll mit der Umwelt umzugehen“.

Die Gewinner des Klimaschutzpreises werden anhand der Kriterien Wirksamkeit für den Umweltschutz, Innovationsgrad, Kreativität, Vorbildwirkung, Nachhaltigkeit und persönlicher Einsatz bestimmt. Gewürdigt werden Initiativen, die sich in besonderem Maße für den Klima- und Umweltschutz einsetzen. Westenergie und die jeweilige Partnerkommune schreiben den Westenergie Klimaschutzpreis jährlich aus und stellen auch gemeinsam die Jury. In Gescher ist der Westenergie Klimaschutzpreis mit insgesamt 1000 Euro dotiert. Die Westenergie AG und ihre Partnerkommunen bringen bereits seit 1995 im Versorgungsgebiet von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit dem Klimaschutzpreis gute Ideen und vorbildliche Aktionen in die Öffentlichkeit. Mehr als 7500 Initiativen, Projekte und Gruppen haben inzwischen die Auszeichnung erhalten. Weitere Infos zum Thema finde sich hier:

| www.westenergie.de/klimaschutzpreis