Arbeitslosenzahlen steigen leicht

(vth). Im Kreis Coesfeld waren im Dezember mehr Menschen arbeitslos als noch im November dieses Jahres. Mit 3817 Personen waren es 126 Personen mehr als zuletzt. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 3,1 Prozent. „Die Arbeitslosigkeit steigt im Augenblick durch vereinzelte Entlassungen, zum Beispiel aufgrund von Energiekrise und Lieferengpässen“, erklärt Frank Thiemann, der Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld. Eine Trendwende sieht der Agenturleiter am Arbeitsmarkt bislang nicht, auch wenn die Arbeitslosigkeit im Vergleich mit dem Vorjahr etwas deutlicher angestiegen ist. Die Arbeitslosenquote liegt um 0,5 Prozentpunkte höher als damals. „Hier spielen vor allem die aus der Ukraine geflüchteten Menschen eine Rolle. Sie kamen aus dem Kriegsgebiet zu uns und werden nun nach und nach bei der Suche nach einer Arbeit in der Arbeitslosenstatistik auftauchen“, erklärt Thiemann.

Diese Erklärung teilt auch Kreisdirektor Dr. Linus Tepe. Der Rechstkreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine in den Bereich SGB II spiegele sich in den Zahlen wider. Die Jobcenter im Kreis Coesfeld betreuten im Dezember 2022 insgesamt 2315 arbeitslose Personen. Damit steigt die Anzahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II im Vergleich zum Vormonat um 67 Personen. Die anteilige SGB-II-Arbeitslosenquote erhöht sich um 0,1 Prozent auf nunmehr 1,8 Prozent.

Erstmalig erlebe der Kreis einen so starken Zuwachs an Leistungsbeziehenden, wobei insbesondere Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen seien, so Tepe. „Dieser deutliche Zuwachs ist auch für die Mitarbeitenden in den Jobcentern im Kreis Coesfeld eine erhebliche Herausforderung, die sie neben den intensiven Vorbereitungen zur Einführung des neuen Bürgergeldes gut bewältigt haben“, resümiert der Kreisdirektor.

Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist nahezu auf dem Vormonatsniveau geblieben. Grundsätzlich möchten die Unternehmen weiterhin Stellen besetzen, „das ist ein gutes Signal für den Arbeitsmarkt im Kreis“, so die Einschätzung von Thiemann.