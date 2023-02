Ätzendes Reinigungsmittel ausgetreten

Großeinsatz der Feuerwehr an der Wäscherei von Haus Hall

Gescher

(ffg). Großeinsatz für die Feuerwehr auf dem Gelände von Haus Hall: Am Dienstag gegen 20.15 Uhr wurde die Wehr zu einem sogenannten Stoffaustritt – es handelte sich um ein ätzendes Reinigungsmittel – in der dortigen Großwäscherei gerufen. Vor Ort stellten die Helfer einen beißenden Geruch im Waschmittellager fest. Drei Mitarbeiter, denen aufgrund des Gestanks übel geworden war, hatten sich bereits selbstständig vor Eintreffen der Feuerwehr ins Krankenhaus begeben – sie erlitten keine ernsthaften Verletzungen. Die Feuerwehr Gescher unter der Leitung von Alexander Weever erhöhte daraufhin vorsorglich das Alarm-Stichwort, um mehr Einsatzkräfte in Bereitschaft zu haben.