Auch ohne Tollität in Feierlaune

Bürgermeisterin Anne Kortüm gibt gleich ihr Okay, denn diese Bitte kann sie den Narren nicht abschlagen, haben sie doch in jüngster Vergangenheit wegen der Corona-Pandemie viele Entbehrungen in Kauf nehmen müssen.

Ohne Tollität treffen die Stadtkarnevalisten in diesem Jahr ein, denn der Rathausschlüssel ist bereits seit zwei Jahren wieder im Rathaus und wartet seitdem auf den neuen Regenten.

Originelle Geschenke haben die Jecken für die Bürgermeisterin im Gepäck: einen alten Hut und ein angestaubtes Bild vom Gerätehaus als Erinnerung für den „überfälligen“ Feuerwehrneubau, einen Eimer, um damit den Wasserspielplatz im Stadtpark in Gang zu setzen, und Wegweiser für das Rathaus. Denn auf der sechs Grad schiefen Straßenlampe vor dem Gebäude sei keine Beschilderung angebracht, lacht Theo Heisterkamp.

Auch auf die zahlreichen Straßensperrungen geht der Präsident in humorvoller Weise ein. Er überreicht der Bürgermeisterin einen Plan, auf dem kommende Sperrungen markiert werden könnten. So behalte man den Überblick, damit Anwohnern und Rettungskräften jederzeit ein Durchkommen ermöglicht werde.

Für den Fall, dass es trotzdem zu Problemen kommen sollte, überreicht Theo Heisterkamp der Bürgermeisterin eine Kelle. So könne sie die Lenkung des Verkehrs gleich selbst übernehmen. Anne Kortüm probiert diese gleich aus und stellt natürlich auf Grün. „Ist doch klar“, kommentiert sie.

Denn auch sie freut sich darüber, dass es für die Karnevalisten endlich wieder freie Fahrt gibt. „Hurra, es ist wieder so weit, wir haben die fünfte Jahreszeit“, richtet sie in Versform ihr Grußwort an die Narren. „Das Warten auf die neue Tollität fällt ach so schwer, da steigt die Nervosität“, spricht sie der Narrenschar aus dem Herzen.

„Ich wünsche eine gute Zeit - in Frieden und in Sicherheit“, lautet der Wunsch der Bürgermeisterin für die neue Session. Groß ist die Vorfreude auf die Galasitzung heute Abend im Saal Tenbrock. Eine Woche später steigt am 19. November die Hells-Bells-Karnevalsparty.

Und natürlich sind auch alle Augen auf den 5. Februar gerichtet, wenn die neue Tollität proklamiert wird und sich der Karnevalsumzug in Bewegung setzt. „Die Pandemie hält uns immer noch im Unklaren, ob wir feiern können oder nicht“, sagt Theo Heisterkamp und fügt schmunzelnd hinzu: „Dennoch rechne ich bei der nächsten Proklamation mit einem gut gepflegten Rathausschlüssel, der uns nach wie vor zu allen Räumen Zutritt verschafft.“